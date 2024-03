老司機準備好！社群X測試「上班不宜」群組　馬斯克擬推成人內容

▲馬斯克旗下的社群平台X傳將允許用戶建立關注「成人內容」或其他「工作場所不宜」的群組。(圖/路透)

記者葉睿涵/編譯

美國億萬富翁馬斯克(Elon Musk)接管推特後,除了大手筆將平台改名為X,還進行了多項改革。如今,X傳出正在測試一項新功能,讓用戶建立或加入關注「含有成人內容」與「工作場所不宜」的群組。

據彭博社報導,追蹤應用程式開發測試進度的科技公司「警戒」(Watchful)長期都在關注X的心變動。最近,警戒旗下的分析師布丘克(Daniel Buchuk)發現,X用戶可在創建群組時,將群組設置成「含有成人敏感內容」。

▲馬斯克接管推特後,除了將平台改名為X,還進行了多項改革。(圖/路透)

如此一來,群組就會被標上含有「成人內容」的標籤,平台也不會對群組過濾或移除敏感內容,反之沒有被註記的群組,群組內容可能會被平台過濾或刪除。

X平台可以建立私人群組,但媒體暫時還不清楚,用戶在加入含有成人內容的群組時,是否會被X要求進行年齡認證,因為X目前的政策並不允許「未滿18歲」或「未在個人資料中註明出生年月日」的用戶瀏覽血腥暴力、成人裸露,以及性行為內容。

