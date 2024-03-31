老司機準備好！社群X測試「上班不宜」群組　馬斯克擬推成人內容

▲馬斯克旗下的社群平台X傳將允許用戶建立關注「成人內容」或其他「工作場所不宜」的群組。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

美國億萬富翁馬斯克（Elon Musk）接管推特後，除了大手筆將平台改名為X，還進行了多項改革。如今，X傳出正在測試一項新功能，讓用戶建立或加入關注「含有成人內容」與「工作場所不宜」的群組。

據彭博社報導，追蹤應用程式開發測試進度的科技公司「警戒」（Watchful）長期都在關注X的心變動。最近，警戒旗下的分析師布丘克（Daniel Buchuk）發現，X用戶可在創建群組時，將群組設置成「含有成人敏感內容」。

▲馬斯克接管推特後，除了將平台改名為X，還進行了多項改革。（圖／路透）

如此一來，群組就會被標上含有「成人內容」的標籤，平台也不會對群組過濾或移除敏感內容，反之沒有被註記的群組，群組內容可能會被平台過濾或刪除。

X平台可以建立私人群組，但媒體暫時還不清楚，用戶在加入含有成人內容的群組時，是否會被X要求進行年齡認證，因為X目前的政策並不允許「未滿18歲」或「未在個人資料中註明出生年月日」的用戶瀏覽血腥暴力、成人裸露，以及性行為內容。

???? Communities will soon become far more enjoyable! I would strongly recommend you to create and start building one if you haven't already. https://t.co/jIpwkUjAsr — Dongwook (@DongWookChung2) March 29, 2024

X平台資深軟體工程師東旭鐘（Dong Wook Chung，音譯）也在X指出，新標籤的用意是要「讓群組對每個人都變得更安全」，而且「只有標明自己年齡的用戶能搜尋包含工作場所不宜（NSFW）內容的群組」。

一名X平台發言人證實東旭鐘是X旗下員工，但拒絕對此發布進一步評論。

報導稱，提供「上班不宜」群組可能是X設法將自身與其他主流社群媒體區隔開來的另一種方式。在馬斯克接管前，推特上就已存在成人內容，公司前高層甚至考慮創建一個類似某知名成人社群平台的訂閱服務，但後來因平台不具備管理「有害性內容」的能力，導致這個想法不了了之。