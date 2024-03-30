核戰風險升高！美總統只有6分鐘決定全球命運　專家：我們全都會死

▲全球區域緊張局勢不斷升溫，核戰爆發的風險也隨之升高。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

近年來，全球區域安全危機不斷升高，不少人擔憂這些地區衝突恐將發展成第三次世界大戰，甚至會點燃核戰。一位專家發出警告，若核戰真的爆發，數以億計的人可能會在最初幾個小時內就喪命，但「無論如何開始，最終都將導致所有人死亡」。

據《鏡報》報導，美國軍事暢銷書籍作者雅各布森（Annie Jacobsen）表示，如果俄羅斯或中國發射導彈，那麼美國總統只會有6分鐘決定，是要讓全世界人一起陪葬，或是讓美國的一個城市從地圖上消失。

雅各布森在接受podcast主持人弗里德曼（Lex Friedman）的採訪時透露，美國國防部有一個預警系統，只要系統判斷美國可能受到敵方核攻擊，就會立刻啟動「預警發射」機制（LOW），在總統的授意下發動報復性打擊。

雅各布森強調，在LOW機制下，人們可能還來不及查明警報為何會被發出，反擊就已經開始了，「在這種情況下，一次誤解、一次誤判都有可能帶來核世界末日，無論核戰如何開始，最終都將導致所有人死亡」。

美國部署了1770枚核武器，俄羅斯也有1674枚核武器，但2國過去已不止一次錯誤判斷己方受到核攻擊。雅各布森表示，「我們不一定每次都這麼幸運。事實上，雷根前總統也曾質疑，讓總統根據雷達螢幕上的一個光點，在6分鐘內做出足以主宰所有人命運的決定是否合理。」

雅各布森指出，核戰的影響經常被人們低估，「核爆所引發的蕈狀雲可能會把幾英里外的人拉進來，拋向天空，再將他們燒死。這種恐怖現象將在世界各個城市裡不斷重演。」雅各布森也和許多政治和軍事人物討論過核威懾的概念，但大家都一致認為「核戰是瘋狂的」。