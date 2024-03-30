美3194萬珠寶失竊！　竊賊「牆上挖洞」噴燈破壞保險箱

▲珠寶店Venzio Jewelers店內約100萬美元珠寶失竊 。（圖／翻攝自臉書）

記者詹雅婷／綜合報導

美國紐澤西州一間購物商場的珠寶店「Venzio Jewelers」發生竊盜事件，價值100萬美元（約新台幣3194萬元）的珠寶被偷，店家發現後趕緊報案。經追查，竊賊是在店家牆上切出一個洞，並使用噴燈破壞保險箱。

紐約郵報報導，商家28日10時發現珠寶失竊後向警方通報，稱嫌犯27日晚間8時至28日上午10時之間闖入店內偷竊。已知這間商場於晚間9時閉店，竊賊如何進入商場還有待確認。

警方表示，受害店家價值約100萬美元的珠寶遭竊。報導稱，嫌犯是從隔壁空商店的牆壁上鑿洞，這才進入受害店家辦公室，切斷電話與警報線，並使用噴燈破壞大型保險箱，竊走珠寶。

已知購物商場29日有開門營業，但受害店家閉店未營業。警方透露，截至29日晚間，此案調查沒有新進展。