心碎畫面！母鯨擱淺亡　虎鯨寶寶「屍旁無助徘徊」拒絕離開

▲母鯨擱淺死亡後，虎鯨寶寶依然在旁徘徊，拒絕離開。（圖／翻攝自Facebook／Bay Cetology，下同。）



記者吳美依／綜合報導

加拿大英屬哥倫比亞省（B.C.）發生心碎事件，一頭雌虎鯨疑似誤闖潟湖，在淺水區擱淺後死亡，而牠那年僅2歲的孩子卻在旁邊徘徊數日，至今都不肯離去。

《每日郵報》等外媒報導，這起事件發生在溫哥華島（Vancouver Island），也是該省西南部的一座太平洋島嶼。虎鯨媽媽23日上午被發現擱淺在潟湖淺水區後，當局立刻派人緊急搶救，牠卻仍在2小時後不幸去世，驗屍結果發現已經懷孕。與此同時，一起進入潟湖的虎鯨寶寶則在旁邊游來游去，卻始終不願離開。

由 Bay Cetology 發佈於 2024年3月23日 星期六

當地野生動物官員、原住民領袖、科學家與志願者都在盡全力搶救虎鯨寶寶，但根據潮汐水位，每天只有短短30分鐘左右的時間，足以讓牠離開潟湖。他們目前採用的方式是播放虎鯨叫聲，試圖把虎鯨寶寶騙回海裡，而非利用食物引誘，因為擔心這將讓牠開始依賴人類。

目前尚不清楚虎鯨母女為什麼會游進潟湖，但專家研判，牠們可能突然遭到攻擊而躲進來，卻又來不及在退潮前離開，才會導致媽媽受困於淺水區。

▲左下角為虎鯨寶寶，右上角為虎鯨媽媽的遺體。（圖／翻攝自Facebook／Bay Cetology ）

英屬哥倫比亞省鯨魚公司（BC Whales）CEO兼首席研究員雷伊（Janie Wray）向《衛報》表示，「鯨魚的一生都跟家人聯繫在一起。我一直在想這孩子正在經歷什麼，因為孩子不明白為什麼媽媽不在身邊了。」

保育機構海灣鯨類學（Bay Cetology）表示，小虎鯨看起來健康狀況良好，但仍堅持拒絕離開母親，「儘管我們盡了最大努力，這個小傢伙還是告訴我們，牠還沒有準備好離開。」