國際法院下令以色列「須確保加薩獲得物資」　防飢荒蔓延

▲加薩至少有57.6萬人處於饑荒邊緣。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

聯合國最高司法機關「國際法院」（ICJ）28日下令，以色列應採取一切必要和有效措施，以確保糧食援助不受阻礙地進入加薩。國際法明文規定，禁止將饑餓作為戰爭武器，佔領軍有義務確保其控制地區人民取得生活必需品。

據《衛報》報導，加薩巴勒斯坦人的生活條件日益惡化，南非本月6日再次控訴，以色列在巴勒斯坦領土上實施「種族滅絕」（genocide），懇請國際法院盡快採取措施，以結束加薩地帶日漸擴散的饑荒現象。

國際法院28日頒布最新臨時措施，要求以色列採取一切必要和有效舉措，向加薩全境大規模提供緊急基本服務和人道主義援助，包括食物、水、電、燃料、住所、衣物、衛生用品、醫療用品和醫療服務。

▲加薩南部城市拉法的難民營，孩子們排隊等待領取免費食物。（圖／路透）



此外，國際法院也強調，以色列作為「種族滅絕公約」（Genocide Convention）的簽署國，其軍隊不該做出任何侵犯加薩巴勒斯坦人權利的行為，包括阻止提供急需的人道主義援助，並呼籲以色列增加陸路過境點數量及容量，在必要時保持開放。

儘管以色列聲稱，允許人道主義援助進入加薩，但聯合國、美國和其他國際高官卻指責以國言行不一。援助卡車進入加薩前需先經過以軍檢查，而檢查過程往往武斷且緩慢，通常要耗費數周才能獲得批准，這大大阻礙了物資的傳遞。

國際法明文規定，禁止將饑餓作為戰爭武器，佔領軍有義務確保其控制地區人民取得生活必需品。聯合國27日指出，由於以色列持續干涉，加薩北部的饑荒越來越嚴重，衛生系統正在崩潰。