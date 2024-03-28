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聯合國專家報告判定　以色列在加薩「犯下種族滅絕」

▲▼ 加薩賈巴利亞難民營（Jabalia refugee camp）。（圖／路透）

▲加薩賈巴利亞難民營（Jabalia refugee camp）被轟炸後滿目瘡痍。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

聯合國一名人權專家27日表示，具有「合理理由」判定，以色列正在加薩針對巴勒斯坦人實施「種族滅絕」（genocide）。但以色列「徹底拒絕」這個說法，強調「以色列的戰爭是針對哈瑪斯，而非巴勒斯坦平民」。

CNN報導，聯合國巴勒斯坦被占領土問題特別報告員艾班尼斯（Francesca Albanese）25日向人權理事會提交一份名為「種族滅絕解剖學」（Anatomy of a Genocide）的報告書後，於27日公開發表上述結論。

▲▼聯合國巴勒斯坦被占領土問題特別報告員（Special Rapporteur）艾班尼斯（Francesca Albanese）。（圖／路透）

▲聯合國巴勒斯坦被占領土問題特別報告員（Special Rapporteur）艾班尼斯。（圖／路透）

艾班尼斯表示，以色列「公然且系統性地屠殺巴勒斯坦平民」，部署非法武器，徹底摧毀關鍵平民基礎設施，「包括刻意攻擊所有加薩醫院，以及人為導致巴勒斯坦人挨餓。」

她也指出，由以色列社會高層發起的反巴勒斯坦與非人化（dehumanization）敘事及論調，都反映在士兵的地面行動中，「唯一能夠得出的合理推論是，以色列對加薩巴勒斯坦人，實施種族滅絕暴力的國家政策。」

▲▼以色列轟炸加薩北部賈巴利亞難民營（Jabalia refugee camp）。（圖／路透）

▲加賈巴利亞難民營被轟炸後，巴勒斯坦孩童哭泣。（圖／路透）

對此，以色列駐聯合國代表團強烈反駁。他們認為，指控以色列犯下種族滅絕，不僅讓人權理事會蒙羞，也駭然扭曲了「種族滅絕公約」（Genocide Convention），而艾班尼斯「使以色列國的建立與存在失去合法性」。

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