「槍指著頭」強逼性行為！以色列女遭哈瑪斯10男擄走囚禁55天

▲蘇薩娜（右）遭哈瑪斯綁架至加薩，在槍口下被脅迫進行性行為。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

哈瑪斯2023年10月7日闖入以色列大開殺戒、擄走人質的畫面震驚各國，受害者遭性侵、殘忍虐待的消息不斷傳出。如今以色列女律師蘇薩娜（Amit Soussana）成為願意公開講述被囚禁55天這段期間遭遇性侵犯的第一名以色列女子，宣稱在槍口下被迫發生性行為。

紐約時報、CNN報導，在哈瑪斯大舉入侵以色列那天，蘇薩娜就待在家中，卻被至少10名男子毆打、綁架，帶往加薩當作人質。就在囚禁生活開始數日後，負責看守她的男子穆罕默德（Muhammad）開始問起她的性生活。

The Israeli woman in this video filmed of her kidnapping on Oct 7th has spoken out about the horrifying s*xual assault she faced during Hamas captivity.



Amit Soussana, 40, has spoken for the first time about the harrowing ordeal she experienced while being held hostage in a… pic.twitter.com/GcHS4YnhUb — Oli London (@OliLondonTV) March 26, 2024

蘇薩娜當時被單獨關在一間孩子臥室內，左腳被銬住，有時穆罕默德會進房坐在床上，撩起她的衣物、觸碰她的身體，反覆詢問她的經期。到了10月18日，蘇薩娜經期結束，但為了讓穆罕默德不要碰她，只好假裝經血還在流，撐了將近一周。

然而令人害怕的事情還是發生了，在10月24日這天，穆罕默德解開她的腳鍊，讓她在浴室洗澡，但穆罕默德隨後持槍出現在浴室門口，把槍口對準她的額頭，接著暴力毆打蘇薩娜，最終把她拖回孩子臥房，「他用槍指著我」，強迫她進行性行為。

▲蘇薩娜11月獲釋，是第一個公開談論自身遭囚禁期間遭到性侵犯的以色列人。（圖／路透）

40歲的蘇薩娜是第一個公開談論自身遭囚禁期間遭到性侵犯的以色列人，她在11月在人質交換囚犯協議之下獲釋，並在今年3月接受紐約時報採訪。

聯合國今年3月發表一份報告指出，哈瑪斯10月7日對以色列的攻擊可能存在性侵、輪流性侵等性暴力行為，有明確證據表明人質在加薩被囚禁期間遭到性侵，目前還被關押的人質仍然面臨這些虐待。只不過哈瑪斯矢口否認性暴力指控。

針對蘇薩娜接受採訪所吐露的一切，以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）26日表示，她是代表所有不能說話的人，為遭受哈瑪斯性犯罪、性虐待的受害者說話。