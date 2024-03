「槍指著頭」強逼性行為！以色列女遭哈瑪斯10男擄走囚禁55天

▲蘇薩娜(右)遭哈瑪斯綁架至加薩,在槍口下被脅迫進行性行為。(圖/達志影像/美聯社)

記者詹雅婷/綜合報導

哈瑪斯2023年10月7日闖入以色列大開殺戒、擄走人質的畫面震驚各國,受害者遭性侵、殘忍虐待的消息不斷傳出。如今以色列女律師蘇薩娜(Amit Soussana)成為願意公開講述被囚禁55天這段期間遭遇性侵犯的第一名以色列女子,宣稱在槍口下被迫發生性行為。

紐約時報、CNN報導,在哈瑪斯大舉入侵以色列那天,蘇薩娜就待在家中,卻被至少10名男子毆打、綁架,帶往加薩當作人質。就在囚禁生活開始數日後,負責看守她的男子穆罕默德(Muhammad)開始問起她的性生活。

The Israeli woman in this video filmed of her kidnapping on Oct 7th has spoken out about the horrifying s*xual assault she faced during Hamas captivity.



Amit Soussana, 40, has spoken for the first time about the harrowing ordeal she experienced while being held hostage in a… pic.twitter.com/GcHS4YnhUb