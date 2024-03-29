擅取女病患皮膚「製成人皮書」　哈佛宣布移除爭議封面

▲美國哈佛大學圖書館自1934年以來，珍藏著極具爭議的「人皮封面」書籍。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國哈佛大學圖書館自1934年以來，珍藏著一本極具爭議的書籍，原因不是文字內容，而是因為它的封面是用「人皮」製作。哈佛校方27日宣布，由於該封面的皮膚是作者「未經同意」擅自從病患身上取下，現在決定將封面移除，以尊重的方式處理人類遺骸，糾正歷史錯誤。

根據ABC報導，法國小說家Arsène Houssaye在1880年代中期撰寫的《靈魂的命運》（Des Destinées de l'Ame），自1934年以來就存放在哈佛霍頓圖書館（Houghton Library）中，而科學家在2014年證實，該書的封面是由人皮所製成。

▲▼《靈魂的命運》封面是由人皮製成。（圖／翻攝自X）



《靈魂的命運》內容探討靈魂的本質和死後的生命，而這本書的第一位擁有者法國醫生布蘭（Ludovic Bouland）決定，要替這本書裝上別具意義的封面。布蘭在未經同意的情況下，擅自從其工作的醫院中，將一名女性死者背部的皮膚取下後，重新製作成書籍封面，還留下字條表示，「一本關於人類靈魂的書，應該有一個人類的封面。」

負責檔案和特別收藏的哈佛大學圖書館副館長海利（Tom Hyry）表示，這本書直到最近為止，一直開放所有人借閱，有些人可能在不知情的狀況下接觸了這本書，「哈佛圖書館承認過去在管理這本書方面的失誤，我們向那些受到這些行為不利影響的人道歉。」

哈佛校方在2014年確認該書封面為人皮，但當時校方卻表示，「這個發現對人皮書（anthropodermic bibliopegy）、藏書（bibliomaniacs ）、同類相食（cannibals ）的愛好者來說，是一個好消息。」

哈佛圖書館也在最新聲明中指出，校方對於當年「危言聳聽、病態和自以為幽默」的語氣致歉，如今會將該書的人皮封面移除，並和法國相關單位合作，「確保這些人類遺骸得到尊重的處理。」