大阪勒令小林製藥回收100萬份產品！　170廠商買到「紅麴原料」

▲小林製藥紅麴保健品風波至今造成4人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本小林製藥紅麴保健品疑似造成多名消費者罹患腎臟疾病，儘管還未證實兩者之間的因果關係，但已確定有106人在食用相關保健品後患腎病住院，截至28日累計造成4死。大阪市政府下達行政處分勒令小林製藥回收100萬份產品。此外，小林製藥提供紅麴原料給超過170間廠商，雖然尚未傳出具體病例，但是部分廠商已自主宣布回收。

根據《日本放送協會》報導，小林製藥28日上午召開股東大會說明相關事件，並宣布又有2人在食用紅麴保健品後死亡。29日將舉辦記者會向外界說明最新情形。小林製藥雖已回收旗下3款紅麴保健品，但至今仍未鬆口兩者之間的關聯性，僅表示「有可能是造成腎病的原因」，但詳細情形仍待調查。

大阪市政府27日以「疑似含有有害物質」為由、根據食品衛生法，對小林製藥下達行政命令，強制要求回收旗下3款含有紅麴成分的保健品。回收產品高達100萬份，待小林製藥完成回收作業後，大阪市政府將會再度祭出產品廢棄命令。

雖然目前僅小林製藥的3款保健品傳出對消費者造成健康危害，但是小林製藥將此款紅麴販售給超過170間公司作為原料。各公司已陸續自主展開回收計畫。

根據調查，第1例死亡案例的死因為急性腎衰竭，第2名死者的死因則是腎臟受到損害，而另外2例的死因仍需等待法醫相驗才能釐清。

根據《讀賣電視台》報導，厚生勞動省指出，小林製藥截至目前為止已接獲約3000件的身體不適通報，其中有106人因罹患腎病住院。

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