100％綠電扛不住！　亞馬遜花208億買核能發電

▲數據中心由附近的薩茲奎茲納核電廠供應電力。（圖／翻攝自Talen Energy）

記者詹雅婷／綜合報導

全球知名電商巨擘亞馬遜公司（Amazon）是綠色能源的擁護者，但隨著AI市場擴大雲端運算耗能增加、綠能不穩定性，亞馬遜如今選擇砸下6.5億美元（約新台幣208億）購買核能發電，取得全天候供應的零碳能源。

GreenBiz、Interesting Engineering等報導，塔倫能源（Talen Energy）今年3月宣布以6.5億美元的價格，把數據中心園區出售給亞馬遜旗下雲端運算服務AWS（Amazon Web Services）。這讓亞馬遜取得960百萬瓦的核能發電，值得注意的是，此數據中心的位置就在賓州占地1200英畝的園區內，由附近的薩茲奎茲納核電廠供應電力。

亞馬遜發言人表示，亞馬遜多年前便設定要在2040年完成淨零碳排目標，比巴黎協定提早10年，「但是風能和太陽能都依賴天氣條件，為了補充這中間的不足，我們需要投資其他領域的清潔、無碳能源，其中一個項目就是這次與塔倫能源達成的無碳能源協議。」

根據國際能源總署，數據中心與其支援的通訊網路占全球年度電力消耗的2%至3%。波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）預測，由於生成式AI需要大量運算，需要電能來運轉，到2030年，負載可能會大幅增加。

亞馬遜、Google與微軟均已投資數百個太陽能和風能項目，但這些能源的不穩定性對電網容量構成挑戰，這也讓大公司意識到，真正需要的是能夠全天候可靠運作的零碳能源。