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詐騙集團冒用「亞馬遜」騙投資！台男被騙200萬　大馬警逮19人

▲▼詐騙集團冒用「亞馬遜」騙投資！台男被騙200萬　大馬警逮19人。（圖／翻攝自中國報）

▲詐騙集團冒用「亞馬遜」騙投資，台男被騙200萬急向大馬警方報案。（圖／翻攝自中國報，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

一個國際詐騙集團盜用美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）名義，在馬來西亞設下大本營及布下投資騙局，以每周可獲10%回酬來誘騙民眾投資。當地警方接獲台灣籍受騙者報案後，當天就率隊上門搗毀該基地，一共逮捕19名本地和中國籍男女！

武吉阿曼商業罪案調查局總監拿督斯里南利27日中午召開記者會，警方前天接獲1名台灣籍男子報案，他稱參與朋友介紹的線上投資生意，事後卻拿不到所承諾的報酬，讓他損失33萬1000令吉（約新台幣200萬元）。

斯里南利表示，事主起初以為是投資美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）的分公司，因此才放心投資。

▲▼詐騙集團冒用「亞馬遜」騙投資！台男被騙200萬　大馬警逮19人。（圖／翻攝自中國報）

警方調查後，當天就率隊到隆市安邦路展開突擊，搗毀一個國際詐騙集團，逮捕8名本地人和中國籍6男5女（嫌犯年齡介於22歲至55歲），並充公10部電腦、31部手機、1輛豪華車、2萬3400令吉現金等。

斯里南利說，根據調查，該集團在吉隆坡市中心租下店屋充當營運基地，活躍超過1個月，專門詐騙中國和台灣人，集團以投資美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）的分公司為名，四處招攬民眾投資，並承諾每周獲得10%的回酬。

他透露，所有嫌犯已被延扣至本月29日；警方援引刑事法典420條文（欺騙）調查此案。

▲▼詐騙集團冒用「亞馬遜」騙投資！台男被騙200萬　大馬警逮19人。（圖／翻攝自中國報）

 
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