美斷橋2工人遺體尋獲！　剩4人沉河底難見天日

▲巴爾的摩凱伊橋26日凌晨遭達利號貨輪撞斷。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國馬里蘭州巴爾的摩市凱伊橋26日凌晨遭貨輪達利號（Dali）撞垮，失蹤的6名工人被全數推斷為「已死亡」，州警27日表示，在一輛皮卡車內發現2具遺體，但搜救隊伍到此結束搜救，另外4名工人的遺體恐難以重建天日。

CNN報導，馬里蘭州警方27日表示，在帕塔普斯科河（Patapsco River）搜救時，於斷塌的凱伊橋中段，發現一輛紅色皮卡車，裡頭有2名受困工人的遺體。警官巴特勒（Roland L. Butler）表示，對於另外4名推斷已死亡工人的搜救行動，警方考量到車輛被大量水泥塊與橋樑廢墟困住，深入搜救可能再賠上潛水員的性命，因此決定結束行動。

▲凱伊橋斷塌。（圖／翻攝自YouTube）



全國運輸安全委員會於26日晚間登上貨輪達利號，採集相關證據供後續調查，包括船隻數據紀錄（或稱船上黑盒子），有利於調查員釐清事發前的時間軸，以及撞橋的原因。當局也會針對船員逐一訪談；消息人士指出，調查會深入了解燃料汙染是否是釀禍主因。

達利號在撞橋前突然失去動力，美國駕駛員協會執行長戴蒙德（Clay Diamond）指出，達利號引擎和電力突然全面失效。後續有待當局更進一步的調查。