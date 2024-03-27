英媒揭X被收購後美用戶跌23%　馬斯克反嗆「傳統媒體」走下坡

▲馬斯克遭揭收購X後使用人數暴跌，發文反酸傳統媒體走下坡。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

英國媒體《衛報》日前援引最新數據指出，自從特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）收購社群平台X後，美國地區使用者下跌23%，與其他社群平台相比表現不盡人意。對此，馬斯克透過回覆粉絲貼文，暗指真正流失讀者的是傳統媒體。

市場研究公司Sensor Tower分析2022年11月至2024年2月數據指出，自從馬斯克收購社群平台Ｘ後，該平台美國用戶下降了23%。雖說同一時期其他社群平台也出現衰退現象，不過跌幅都沒有X大。跌幅最接近的是TikTok，用戶數量減少近10%，而Facebook、Instagram、Snapchat下降幅度均低於5%。

對此，X官方發布貼文表示，「有2.5億人每天使用X，每月共計有5.5億人參訪，且用戶每日平均花費30分鐘在X。」似是在含蓄反駁Sensor Tower的說法。

另一方面，馬斯克的回應就顯得較為直白。一名粉絲發布貼文寫道，2024年X每日平均活躍用戶使用時間超過80億分鐘，比去年增加10%。馬斯克27日引用該名粉絲貼文回覆暗酸，「反倒是傳統媒體去年下降了20%。」