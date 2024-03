英媒揭X被收購後美用戶跌23%　馬斯克反嗆「傳統媒體」走下坡

▲馬斯克遭揭收購X後使用人數暴跌,發文反酸傳統媒體走下坡。(圖/路透)



實習記者任庭儀/編譯

英國媒體《衛報》日前援引最新數據指出,自從特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)收購社群平台X後,美國地區使用者下跌23%,與其他社群平台相比表現不盡人意。對此,馬斯克透過回覆粉絲貼文,暗指真正流失讀者的是傳統媒體。

市場研究公司Sensor Tower分析2022年11月至2024年2月數據指出,自從馬斯克收購社群平台X後,該平台美國用戶下降了23%。雖說同一時期其他社群平台也出現衰退現象,不過跌幅都沒有X大。跌幅最接近的是TikTok,用戶數量減少近10%,而Facebook、Instagram、Snapchat下降幅度均低於5%。

對此,X官方發布貼文表示,「有2.5億人每天使用X,每月共計有5.5億人參訪,且用戶每日平均花費30分鐘在X。」似是在含蓄反駁Sensor Tower的說法。

另一方面,馬斯克的回應就顯得較為直白。一名粉絲發布貼文寫道,2024年X每日平均活躍用戶使用時間超過80億分鐘,比去年增加10%。馬斯克27日引用該名粉絲貼文回覆暗酸,「反倒是傳統媒體去年下降了20%。」

