紅麴2死引恐慌！日網質疑「味精有毒」　料理師駁謬論：鹽也有毒？

▲鹽田裡的鹽堆。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

最近日本、台灣皆爆發驚悚的食安風波，包括小林製藥的紅麴原料引發食用者腎臟機能低下，以及寶林茶室食物中毒事件等。對此，日本某知名料理研究師便反駁網路上謠傳「味精有毒」的言論，認為味精是甘蔗發酵製成的產品，只是普通的調味料。

根據日媒《日刊體育》，在社群平台X（前稱推特）擁有274萬名粉絲追蹤的知名料理研究師「Ryuji」，昨（26）日透過平台發文，針對謠傳味精含有毒素的言論進行反駁，認為味精在製造程序的原理上和醬油、味噌大同小異，只要不添加鈉，就不會有中毒問題。

Ryuji表示，「味精是從秀貴甘蔗發酵得來的，因此製作原理和使用大豆發酵的醬油、味噌並無不同，皆是常見的調味料」；隨後，他引用日本著名食品製造商味之素（味の素）在社群平台X上的貼文，該則貼文同樣也表示，味精是從秀貴甘蔗發酵而來，而在生產味精時就是將秀貴甘蔗等農作物做為原料、發酵得來的。

有網友針對Ryuji的評論提出質疑，「雖然（味精）是從秀貴甘蔗發酵來的，但是只要在萃取提煉的過程中加入『鈉』，則從那一刻起就開始算是有毒了！」

對此，Ryuji便反向提出質疑，「假設在粹取提煉、以及在添加『鈉』的那一刻起就算有毒，那麼我們每天所使用到的鹽是不是也有毒？你還好嗎？」

其他網友也發表看法，「照你的邏輯，因為水在某種程度上也算有毒，所以我希望你活在這個世上就別喝水了吧」、「如果不能添加增味劑的話，那麼無論是外食還是買超商便當，通通都不行了吧」、「連氧氣都可能有毒，這樣不就玩完了」、「我很好奇這種人每天到底是吃什麼過活的」、「鈉不是毒，而是其中一種重要的礦物質」。