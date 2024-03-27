日本紅麴風暴2死都吃「這款」　小林製藥諮詢爆量至少3600件

▲服用小林製藥紅麴保健品已造成2人死亡。（圖／資料照／翻攝小林製藥官網）

記者詹雅婷／綜合報導

日本小林製藥紅麴保健食品出包至今造成2人死亡、106人住院，公司證實至今接獲至少3600件諮詢，已知兩名死者服用的產品皆為「紅麹コレステヘルプ」，是小林製藥宣布回收的其中一項產品。官房長官林芳正27日表示，相關部門將盡全力共同確保食品安全。

NHK、產經新聞等報導，日本厚生勞動省26日晚間表示紅麴事件的死亡個案增至2例，時隔約12小時之後，小林製藥27日針對第二起死亡個案做出回應。小林製藥表示，第二名死者的遺屬於26日與公司取得聯繫，現階段使用紀錄、死亡時間尚在確認中，正積極確認事實與因果關係，不過遺屬有告知死者服用的是「紅麹コレステヘルプ」。





▲厚生勞動省要求報廢小林製藥3項產品（其中一項包含3種不同規格）。圖為「紅麹コレステヘルプ」。（圖／日本小林製藥）



這款紅麴保健品就是第一例死者2021年4月至2024年2月間連續近3年購買服用的產品，這名消費者一天攝取3粒，今年2月因腎病過世。

另外，因腎病等症狀住院者來到106人，小林製藥諮詢窗口接到超過3600件諮詢。在厚生勞動省要求小林製藥總部所位於的大阪市採取相關措施之後，大阪市27日向小林製藥依照《食品衛生法》祭出行政處分，下令自主回收並廢棄3種紅麴相關產品。

針對這起風波，厚勞省、農林水產省與消費者廳27日會召開相關省廳聯絡會議，以便在政府內部密切合作進行應對。日本官房長官林芳正27日在記者會上對死者及其遺屬表達哀悼，同時希望因為這起事件受到健康損害者早日康復，相關部門將盡全力共同確保食品安全。

▼以下為另外兩種厚生勞動省要求報廢的產品。（圖／日本小林製藥）