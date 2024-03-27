奈良鹿頻傳破壞農作物　日本考慮擴大「可撲殺範圍」

▲日本奈良公園的鹿群。（圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

日本奈良鹿被列為「國家天然紀念物」而受到細心保護，但奈良縣25日表示，正在研擬擴大鹿隻的驅除撲殺範圍，同時修正被捕捉鹿隻的收容制度。此前，當地頻傳鹿隻破壞農作物的狀況，鹿隻收容機構也被爆出虐鹿指控。

奈良縣提倡與鹿共生，在奈良市中心以東逾5公里區域設立「保護地區」，完全禁止宰殺鹿隻，包括奈良公園、春日大社、東大寺等地。距離市中心逾10公里、包括京都府縣界的區域設為「管理地區」，允許每年撲殺最多180隻鹿。兩區域之間則是「緩衝地區」，同樣禁止撲殺，而是允許活體捕捉，鹿隻則會收容在奈良公園的「特別柵欄」內，由民間組織「奈良鹿愛護會」照顧終老。

▲奈良鹿被列為國家天然紀念物而受到保護。（圖／達志影像／美聯社）



但據《朝日新聞》、《讀賣新聞》等日媒報導，奈良縣政府25日表示，由於擔心「緩衝地區」農業破壞常態化，「特別柵欄」收容鹿隻數持續增加，因此考慮把「緩衝地區」也納入驅除範圍，其中包括人道撲殺，預計在接下來一年的時間，持續研究相關條件與標準。此外，也會重新探討「特別柵欄」的收容管理方式。

「奈良鹿愛護協會」目前約收容270隻鹿，但去年被自家獸醫師爆料，由於太過擁擠與缺乏食物等狀況，多達65隻鹿衰弱死亡，甚至指控有虐待動物的嫌疑。縣政府調查後，雖未找到虐待動物的直接證據，但確實存在環境髒亂等設施問題，立即下令改善。去年年底，奈良知事山下真就曾表示，為了降低收容數量，「不得不擴大驅除範圍」。