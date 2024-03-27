中國無人偵察機闖入日本海　自衛隊緊急派戰機升空

▲中國無人偵察機26日闖入日本海上空。（圖／日本國防衛省，下同）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本防衛省指出，中國一架偵察無人機昨（26）日上午闖入日本海（南韓稱東海），因此航空自衛隊緊急派出戰鬥機升空回應。該架中國無人機一路通過北韓（朝鮮）、俄羅斯的領空，顯示中國、俄羅斯、北韓之間的緊密關係。

根據日媒《每日新聞》、《共同社》，日本防衛省統合幕僚監部26日指出，中國一架「無偵-7」（WZ-7，翔龍無人機）無人偵察機闖入日本海，在京都府、福井縣北側空域以逆時針的方向來回盤旋，並往西北的方向飛去，不過並未闖入日本領空，航空自衛隊緊急派出戰鬥機升空，針對侵犯領空或其他危險行為加強警戒。

日本防衛省還補充，該架中國無人機有可能從中國飛來，並一路通過北韓、俄羅斯的領空才來到日本海，也因此從北韓和俄國默許中國無人機通過的情況來看，中國、俄羅斯、北韓在軍事上的合作關係可能將更加密切。

根據韓媒《News1》，針對中國派出無人機至東海（日本海）盤旋一事，南韓軍方關係人士表示，早已掌握相關實情，也因此隨時做好派出戰鬥機升空的準備。

據悉，中國無人偵察機WZ-7用於偵察、攻擊，可以連續飛行10個小時，飛行高度可以達地表上空1萬8000公尺，因此難以被敵方攔截。