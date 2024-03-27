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每天3粒紅麴食品！日30多歲男抱怨「半夜頻尿」：明顯有倦怠感

記者羅翊宬／編譯

日本小林製藥紅麴保健食品引發健康安全疑慮，最新統計顯示已經有2人在長期服用後死亡、住院人數暴增至106人。對此，厚生勞動省緊急報廢3項相關產品。一名30多歲男性受訪表示，服用紅麴保健產品後，雖然能有效改善膽固醇，但能明顯感受到倦怠感，且半夜也會頻尿。

日媒《NTV NEWS》採訪到一名此次紅麴風波的受害者，該名受害者為30多歲的男性，他購買小林製藥的機能保健食品「紅麹コレステヘルプ」後，大約從一個多月以前每天早上服用3粒，雖然膽固醇控制等相關數值確實有起色，但身體卻隨之出現相應變化。

該名男性透露，「就是所謂的那種倦怠感！不是那種在床上輾轉難眠所出現的那種感覺，而是身體所感受到的疲倦，加上半夜起床上廁所的次數增加到每天3、4次。」

該名男性表示，「和腎臟相關的健康數據開始出現異常。真的很可怕，要是（小林製藥）能夠早一點公佈，那我也不會購入這一款保健食品。」

▲▼日本網友在社群平台X分享服用紅麴保健食品後，腎臟功能出現異常。（圖／翻攝自X／kojio0924）

▲日本網友在社群平台X分享服用紅麴保健食品後，腎臟功能出現異常。（圖／翻攝自X／kojio0924）

另一名網友則在社群平台X（前稱推特）上分享，他之前大量買入小林製藥的「紅麹コレステヘルプ」，之後也是每天服用，直到最近食安風波引爆後，他才去醫院接受血液檢查，結果同樣顯示雖然膽固醇數值下降，但肌酸酐數值卻大幅上升，顯示腎臟功能出現嚴重障礙。

據悉，此次紅麴食安風波的受害者和死者中，大多與腎臟機能低下的疾病有關，其中有2人甚至一度需要洗腎。

針對市面上所販售的紅麴保健食品效能，東京大學名譽教授唐木英明表示，「一般來說可以降低膽固醇，是一款有望降低罹患心肌梗塞或腦梗塞風險的保健食品。」

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