美國好市多出手了！　4月8日起「熟食區」消費需出示會員卡

▲ 美國好市多將嚴格管制熟食區。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外點報導

美式賣場好市多（Costco）部分門市熟食區因為不需會員資格也可購買，受到不少消費者喜愛。但美國好市多祭出更嚴格措施，4月8日起進入熟食區消費將要求出示會員卡。

綜合CBS及《今日美國》等美媒，有美版PTT之稱的Reddit好市多討論區近期有許多網友上傳賣場告示寫道，「2024年4月8日起生效，購買熟食區商品需持有效好市多會員卡。您可以今天就加入，詳情請洽會員櫃台。」

美國好市多一片披薩1.99美元（約新台幣64元），熱狗加汽水套餐更是只要1.5美元（約新台幣48元），是許多消費者的最愛。儘管2020年起就限制非會員使用，但由於部分門市熟食區設在賣場以外，好市多始終睜一隻眼閉一隻眼，因此仍有許多非會員消費者進入熟食區用餐。

不過，這份告示代表好市多下月起將更嚴格執法，推測是為吸引更多人購買會員資格，進而提高獲利。而好市多在今年1月就推出新規，部分門市在入口處就要求掃描會員卡，以打擊共享會員及非會員尾隨進入的問題。

美國好市多基本會員年費為60美元（約新台幣1920元），高級會員年費則為120美元（約新台幣3840元），包括2%現金回饋獎勵，去年光靠會費就賺進46億美元（約新台幣1470億元），占總利潤的73%。

針對現有政策是否會正式改變，好市多尚未回應美媒置評要求。但該公司去年開始要求使用自助結帳櫃台需出示有照片的身分證件及會員卡，當時對此表示，「我們認為，非會員享有與會員相同的優惠與價格並不適當」。