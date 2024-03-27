英高等法院暫緩引渡維基解密亞桑傑　要美國保證不判死刑

▲英國高等法院26日判決，將暫緩維基解密創辦人亞桑傑引渡案。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

「維基解密」（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）因公開美國軍事機密文件，自2010年被華府視為眼中釘追捕。英國高等法院26日裁定，除非美方保證亞桑傑不會被判處死刑，否則不會考慮引渡。

綜合CNN、BBC報導，倫敦高等法院26日表示，美國必須承諾亞桑傑享有美國憲法第一修正案的保護，也就是言論自由或出版自由等權利。其次，不因其澳洲國籍的身分而在審判中受到歧視，並確保他不會面臨死刑威脅。

法官指出，美國當局有3周時間作出答覆，如果美方未能做出保證，那法院將允許亞桑傑上訴，且無需舉行聽證會；如果做出了保證，則將於5月20日舉行聽證會，讓各方提出進一步意見。

▲維基解密創辦人亞桑傑2019年在厄瓜多駐倫敦大使館內被英國警方逮捕。（圖／路透）



據悉，現年52歲的亞桑傑因2010年在維基解密公開50萬份美國機密檔案而遭通緝，內容詳列美國在阿富汗與伊拉克的軍事行動，包括美軍在戰爭期間殘殺平民等罪行，因此面臨相關18項指控。亞桑奇的律師稱，如果這些罪名成立，他將面臨最高175年監禁。

亞桑傑曾於2012年至厄瓜多駐倫敦大使館尋求政治庇護，以逃避美國的追捕，但於2019年遭英國警方逮捕，此後一直被關押在貝爾馬什監獄（Prison Belmarsh），等候引渡案的結果。