快訊／日本「丸米味噌」爆混入蟑螂！　公司緊急回收

▲▼味噌製造商丸米回收超過10萬件商品，疑似蟑螂引發食品安全憂慮 。（圖／marukome官方網站）

文／中央社

繼小林製藥所生產的紅麴疑含未知成分造成使用業者相繼回收商品後，日本今天又發生味噌製造商「丸米」宣布回收逾10萬件商品，原因是發現商品混入疑似蟑螂的物體。

日本放送協會（NHK）及長野放送報導，總公司位於長野市的丸米（marukome）宣布，由於商品中混入疑似蟑螂的物體，已開始自行回收10萬7726件商品。

丸米表示，要向消費者、客戶及相關人士深深致歉，未來將持續努力提升品質管理。據稱現階段暫未接獲健康受害的通報。

丸米表示，混入異物的商品名稱為「PLUS糀 生味噌 糀美人」（重量650公克），本月8日接獲購買這件商品的消費者聯絡指「商品中有異物」，在確認消費者送回的商品時，發現疑似蟑螂的物體。

丸米隨後檢查生產線，但無法查明是在哪一個環節混入異物。

丸米當天就自主回收這條生產線製造的650公克及325公克裝的逾10萬件商品。這批味噌商品的賞味期限到今年12月，且在賞味期限標示後方有JR兩個字母。