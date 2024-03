度假郵輪突然爆炸　2工作人員困艙內被「180度熱蒸氣」活活煮死

▲郵輪傳出爆炸事件,2人死亡。(圖/路透社)

記者李振慧/綜合報導

荷美航運(Holland America)郵輪停靠在巴哈馬群島時,船上機械突然爆炸,外洩蒸氣導致當時人在船艙內工作的2名工作人員特拉多(Joseph Terrado)與古斯納萬(Wawan Gusnawan)被活活煮死,可怕事件令船上乘客震驚悲傷。

事發郵輪本月16日從美國佛州羅德岱堡市(Fort Lauderdale)出發,23日返回羅德岱堡市後再度啟航,預計於26日抵達牙買加奧喬里奧斯(Ocho Rios),然而郵輪22日上午9時停靠在巴哈馬群島時,突然發生爆炸事故。

Two Holland America workers who died on cruise were allegedly boiled in steam blast https://t.co/43Ub6Y2e9g pic.twitter.com/bMNuN1qcvI