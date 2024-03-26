度假郵輪突然爆炸　2工作人員困艙內被「180度熱蒸氣」活活煮死

▲郵輪傳出爆炸事件，2人死亡。（圖／路透社）

記者李振慧／綜合報導

荷美航運(Holland America)郵輪停靠在巴哈馬群島時，船上機械突然爆炸，外洩蒸氣導致當時人在船艙內工作的2名工作人員特拉多(Joseph Terrado)與古斯納萬(Wawan Gusnawan)被活活煮死，可怕事件令船上乘客震驚悲傷。

事發郵輪本月16日從美國佛州羅德岱堡市(Fort Lauderdale)出發，23日返回羅德岱堡市後再度啟航，預計於26日抵達牙買加奧喬里奧斯(Ocho Rios)，然而郵輪22日上午9時停靠在巴哈馬群島時，突然發生爆炸事故。

Two Holland America workers who died on cruise were allegedly boiled in steam blast https://t.co/43Ub6Y2e9g pic.twitter.com/bMNuN1qcvI — New York Post (@nypost) March 25, 2024

國外媒體報導，郵輪艙內機械爆炸導致大量蒸氣外洩，工作人員緊急關閉水密門(Watertight door)與通風設備，但有2名工作人員仍在裡面，恐怖事件導致2人身亡。

船上乘客表示，原本大家正在慶祝航行即將結束，沒想到船長突然透過廣播宣布不幸消息，氣氛立刻冷了下來，大家都變得很難過，「船長也在哭，聽到這種消息真是令人震驚」。

律師指控，2名受害者當時被困在艙內，沒有配備任何呼吸裝置，也無法自行打開水密門，「很顯然，他們是因為缺氧和高達180度的熱蒸汽而死，2人的屍體就倒在水密門附近」。郵輪公司回應，有關當局已經收到通知，事件正在調查中。