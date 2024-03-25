用男友手機App訂餐意外抓外遇　女查「陌生地址」傻：送到小三家

▲女查詢訂餐App，意外發現男友外遇。（圖／示意圖／VCG）

記者李振慧／綜合報導

國外一名女子查看男友的訂餐App時，意外發現男友把訂購餐點送到一個陌生地址，而且訂餐時她剛好人在外地，雖然男友說那天是去朋友家打電動時順便叫外送，但她還是感覺不太對勁，忍不住前往該地址查看，果然發現男友外遇。

名叫莎拉(Sarah)的女網友在TikTok上分享，閨蜜透過國外食物外送平台Postmates意外發現男友外遇的影片，勁爆內容上線約6天，已獲得180多萬人次點閱。

莎拉表示，閨蜜用男友的訂餐軟體叫外送時，發現最後登記的外送地址她不認識，仔細查看發現，男友訂餐的時間大約一周前，剛好那時她人在外地，讓她立即出現奇怪的預感。

莎拉表示，雖然男友說那是朋友家地址，但閨蜜仍決定一探究竟，結果敲門發現該住址住著一名女性，「門打開後，我朋友說，『嗨，我是XXX的女友，你認識他嗎』，結果女子坦承，她是透過工作結識對方，並且已經交往好幾個月，但不知道自己是小三」。

莎拉表示，這個故事告訴大家，女人真的要相信自己的直覺。影片爆紅後獲得上萬網友留言，有網友表示她也是透過Uber叫車服務，才發現男友凌晨時幫小三叫車，還有網友說，她做夢夢到男友外遇，醒來一查竟然真的抓到證據。