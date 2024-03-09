疫情解封！花蓮港今年將迎來13艘國際郵輪　遊客較去年增5倍

▲今年2月29日「里維拉號」靠泊花蓮港。（圖／花蓮港務分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮港於112年迎來疫後郵輪復航，總計接待7航次16,845旅客人次。今年郵輪預報抵港船舶增加至13航次，旅客預估將達31,200人次（較112年成長+89.26%），花蓮港結合港區各公務機關盤點場站設施，為國際郵輪旅客提供優質且多元的服務，熱烈歡迎國際郵輪的抵港。

▲「里維拉號」首航花蓮港當天，原住民舞蹈迎賓。

在龍年一開始，國際郵輪熱鬧抵港，2月29日由大洋郵輪公司轄下「里維拉號」首航開啟序幕，續於3月1日及3月2日迎接「挪威寶石號」及「水晶合韻輪」，連著三天郵輪到港，共計服務7,955旅客人次，後續抵港船舶有3月21日「威士特丹號」、4月10日「伊莉莎白皇后號」、6月4日「挪威奮進號」、6月26日「鑽石公主號」、9月22日「日本丸」、9月23日「挪威奮進號」、10月23日「珊瑚地理學家號」、12月18日「挪威奮進號」、12月20日「挪威太陽號」以及12月23日「挪威奮進號」。

▲今年3月1日「挪威寶石號」靠泊花蓮港。

除2月29日「里維拉號」首航外，本年另有3艘亦是第一次開進花蓮港（6月4日挪威奮進號，10月23日珊瑚地理學家號、12月20日挪威太陽號），花蓮港為熱鬧迎接首航國際郵輪，將提供拖船噴水迎賓、致贈首航紀念牌及具地方特色的迎賓表演等活動，以表熱誠歡迎。

▲今年3月2日「水晶合韻輪」靠泊花蓮港。

港務公司前於111年第4季即展開布局，先後拜訪星馬、歐洲及日本區域航商業者，積極行銷台灣特色，112年提供碼頭碇泊費、旅客服務費及航次累計優惠等行銷獎勵措施，成功吸引國際郵輪旅客來台觀光後，113年續推前述優惠行銷獎勵措施吸引國際郵輪及旅客來臺旅遊。另113年1月22日花蓮港務分公司及花蓮縣政府共同參加「亞洲跳島郵輪聯盟推廣介紹會」，會中並向多家國際知名郵輪業者行銷花蓮特色景點，爭取國際郵輪停靠花蓮港。