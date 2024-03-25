快訊／金與正收到日本政府提案：日相岸田願與金正恩見面

▲北韓朝鮮勞動黨副部長金與正。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

根據南韓《韓聯社》最新消息，北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正今（25）日透過北韓官媒《朝中社》發表談話，她表示已經收到來自日本政府的提案，內容指出日本首相岸田文雄有意願和金正恩見面。

金與正在談話中指出，「最近日相岸田又透過其他外交途徑，向我方傳達願意與朝鮮民主主義人民共和國（北韓）國務委員長金正恩見面的意願。其實就如同先前所述，尋求朝日關係（日本與北韓）改善的新里程碑，其中最重要的便是取決於日本方面實際的政治決斷。若只是單純想要出席兩國峰會，並無法解開長久以來兩國所積累的誤會和不信任。」

金與正再度提到北韓不願碰觸的日本人遭綁架至北韓之議題，「若日本現在依舊想要出手干預我方所行使的主權，對於遭綁架議題置喙的話，則恐怕無法免除日相只是想藉此拉抬人氣的既定評價。」

金與正呼籲，「若日本真心想要解開兩國之間積累的誤會、成為我國的近鄰，進而保障地區和平與穩定，則日本政府應該得考量符合自己國家利益的戰略選擇，做出符合上述戰略選擇的政治性決斷。」

在飛彈試射等議題上，金與正再度要求日本政府應該尊重北韓行使國家自衛主權的權利，「若以公正和平等的姿態，尊重我方（北韓）行使主權和保障安全利益的權利，則朝鮮民主主義人民共和國在強化自衛武力上，無論何時何地，將不會對日本構成國防安全上的威脅。」

《韓聯社》分析，面對日本政府和岸田文雄數度表態願與金正恩坐下來談，金與正再度提出「前提條件」，即在此次談判和會談中，日方不得提出與「日本人遭綁架至北韓」之相關問題。

然而，岸田文雄每每出席公開場合時，便會在胸口掛上藍色緞帶徽章，再再顯示出岸田之所以願與金正恩儘速會面的原因，便是希望平壤當局能夠釋放遭綁架至北韓的日本人。