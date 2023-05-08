日相岸田訪韓　右胸「藍色徽章」引注目！呼籲北韓釋放日本人質

▲日相岸田文雄訪韓時，西裝外套右側胸口別上水藍色徽章。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄昨（7）日搭乘專機抵達南韓，並陸續參謁首爾顯忠院、前往南韓總統辦公室出席日韓元首會談。不過眼尖的媒體們發現，相較胸前別上太極旗（南韓國旗）的南韓總統尹錫悅，岸田文雄右胸別上的是藍色緞帶徽章，而非日本國旗，原來這是象徵著日本營救遭北韓（朝鮮）綁架人質的意志。

根據韓媒《東亞日報》，預計訪韓2天1夜的岸田文雄今（8）日中午12時15分結束訪韓行程，從首爾機場搭乘日本政府專機離開，不過他在參謁顯忠院、日韓元首峰會時的穿著也引發外界關注，因為眼尖的媒體發現，他右胸前所別上的藍色緞帶徽章似乎具有特殊意義。

報導指出，岸田文雄胸前所別上的藍色緞帶徽章，其實是日本公民團體「全國營救遭北韓綁架日本人協會」（NARKN，救う会）的象徵物品，該日本公民團體質疑，其實遭到北韓綁架的日本公民在人數上並非僅只有日本政府承認的17人，而是最多恐怕達到100人以上。

▼岸田文雄7日上午抵達南韓、從專機下機時，右胸前就別著藍色緞帶徽章。（圖／路透）

▲日本公民團體「救う会」（NARKN）以藍色緞帶徽章作為象徵物。（圖／翻攝自救う会）

該公民團體以藍色緞帶徽章作為象徵物，隨著近年來北韓對於全球的核武導彈威脅倍增，包括已故的安倍晉三等日本首相對北韓高聲疾呼，釋放、歸還遭平壤當局綁架的日本籍公民。包括日本首相在內，以及主要閣僚（內閣）成員在出席重要官方場合時，總是會配戴藍色緞帶徽章，呼籲北韓立刻釋放、以及全國營救遭綁架的日本公民。

隨著1970、80年代日本失蹤人口被確認遭北韓綁架，該問題也正式登上全國媒體版面。北韓當時為了訓練諜報員、培訓學習日語和日本文化，竟然進行12次的綁架行動、俘虜總共17名的日本公民。

2002年9月，時任日本首相小泉純一郎造訪北韓首都平壤時，曾當面和北韓國防委員長金正日討論此問題，當時金正日坦承的確曾經派人綁架日本公民，經雙方協商後，最後同意釋放其中5人。

雖然日本聲稱17名公民遭到綁架，不過北韓僅承認綁架13人，其中包含橫田惠（1977年失蹤時僅13歲）在內等8人已在北韓境內身亡，其餘4人北韓則聲稱根本未入境。

▼被北韓綁架的日本少女橫田惠。（圖／達志影像／美聯社）

▲橫田惠的父母橫田滋、早紀江。（圖／路透）

為此，NARKN認為遭到北韓綁架的日本公民恐怕不只17人，很有可能超過100人，因此呼籲北韓立即釋放遭綁架的日本人。

另外，南韓外交部韓半島和平交涉本部長金建、美國東亞暨太平洋事務助理國務卿金星容（Sung Kim）、日本外務省亞洲大洋洲局長船越健裕今年4月針對北韓綁架人質問題發表聯合聲明，「我們針對北韓綁架南韓、日本國民所引起的強制失蹤、未歸還戰爭俘虜等問題表達嚴重的擔憂。」