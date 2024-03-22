停車場驚現可疑行李箱！　保全打開一看「竟藏338萬現金」

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名保全最近在巡邏時，發現了一個裝有50萬令吉（約新台幣338萬元）現金的可疑行李箱。經警方宣布消息後，目前已有一家公司現身，表明他們是這筆鉅款的失主，而警方也在調查其真偽，與金錢的用途。

據《星洲日報》報導，這名保全20日下午在白沙羅（Damansara）一座購物中心的停車場巡邏時，意外在停車格裡發現一個可疑的中型行李箱。為了確保安全，他上前將行李箱打開，不料卻赫然發現箱內裝著大量現金，嚇得他立即報警。

警方到場清點後，初步證實這名保全尋獲的現金都是真鈔，而且這筆面額皆為50和100令吉的現金，價值至少有50萬令吉，但由於停車場的監控只設在了入口處，沒有拍到停車場內部畫面，因此警方無法確認這筆鉅款的主人。

警方對外宣布了招領失款的消息後，雪蘭莪總警長胡申22日向《星洲日報》證實，有一家公司已向警方表明他們是這筆鉅款的失主，「警方目前已從各角度展開調查，以確定該公司所言屬實，而且警方也將對款項為何會遺留在停車場與用途進行調查」。