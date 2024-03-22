　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

停車場驚現可疑行李箱！　保全打開一看「竟藏338萬現金」

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名保全最近在巡邏時，發現了一個裝有50萬令吉（約新台幣338萬元）現金的可疑行李箱。經警方宣布消息後，目前已有一家公司現身，表明他們是這筆鉅款的失主，而警方也在調查其真偽，與金錢的用途。

據《星洲日報》報導，這名保全20日下午在白沙羅（Damansara）一座購物中心的停車場巡邏時，意外在停車格裡發現一個可疑的中型行李箱。為了確保安全，他上前將行李箱打開，不料卻赫然發現箱內裝著大量現金，嚇得他立即報警。

警方到場清點後，初步證實這名保全尋獲的現金都是真鈔，而且這筆面額皆為50和100令吉的現金，價值至少有50萬令吉，但由於停車場的監控只設在了入口處，沒有拍到停車場內部畫面，因此警方無法確認這筆鉅款的主人。

警方對外宣布了招領失款的消息後，雪蘭莪總警長胡申22日向《星洲日報》證實，有一家公司已向警方表明他們是這筆鉅款的失主，「警方目前已從各角度展開調查，以確定該公司所言屬實，而且警方也將對款項為何會遺留在停車場與用途進行調查」。

ET快訊
40%台男射精有障礙！醫曝「4大常見原因」　
水原匯1.4億還賭債！「大谷是否知情」超關鍵　專家：恐被視為
快訊／王柏融敲出官辦熱身賽首支安打
粉絲接唱大走音！　妮琪米娜「瞪眼搶回麥克風」：FXXK
快訊／內湖晚間嚴重車禍！騎士遭捲車底
男女公園「長椅激戰到引擎蓋」　忘情張腿畫面曝
快訊／汪小菲再衝警局「舉報大S濫用藥物」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

停車場驚現可疑行李箱！　保全打開一看「竟藏338萬現金」

日本春季甲子園開打　場邊應援團可愛正妹爆熱議

印尼總統候選人拒絕承認敗選　要求重新舉行大選

發財了！淘金客挖到金色石頭　「價值160萬」是英國史上最大金塊

胎死腹中56年！81歲嬤肚痛就醫「驚見石胎」　開刀取出隔天身亡

男沒買機票…異想天開「翻拍他人登機證」　上飛機後躲廁所被逮

烏克蘭猛轟俄煉油廠　白宮憂「油價飆升」籲基輔快停手

吹頭髮一半昏倒！　女一隻手「遭吹風機燒焦」醒來被迫截肢

南韓罷工醫師想跳槽美國　南韓保健當局開嗆：別再做夢了！

水原匯1.4億還賭債！「大谷是否知情」超關鍵　專家：恐被視為共犯

爸爸骨灰罈用膠帶黏.誦經狂出錯　夏乙薇怒告禮儀社「連道歉都偷拍」

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

蹦闆爆受害者求助反骨被要錢　孫生PO私訊截圖：關我什麼事

伊能靜兒子小哈利穿女裝遭批「壞榜樣」　看淡惡評：為什麽還要立這麽多規則

粉紅超跑壓到史上最低！　白沙屯媽祖入校賜福孩童

游否希前合作夥伴認做籤2年多　揭密所有手法：深深地對不起

許維恩拚二胎「植入失敗」崩潰大哭！　「凍卵剩1顆」設停損點：拼到45歲

女兒肺癌第四期 母磕頭哭求媽祖「救救她」

媽祖急轉彎首次停駕營區！　官兵嗨翻大喊：媽祖我愛祢

白沙屯媽駐駕衝進超窄小廟　廟門寬剛好！轎班擠不進去

停車場驚現可疑行李箱！　保全打開一看「竟藏338萬現金」

日本春季甲子園開打　場邊應援團可愛正妹爆熱議

印尼總統候選人拒絕承認敗選　要求重新舉行大選

發財了！淘金客挖到金色石頭　「價值160萬」是英國史上最大金塊

胎死腹中56年！81歲嬤肚痛就醫「驚見石胎」　開刀取出隔天身亡

男沒買機票…異想天開「翻拍他人登機證」　上飛機後躲廁所被逮

烏克蘭猛轟俄煉油廠　白宮憂「油價飆升」籲基輔快停手

吹頭髮一半昏倒！　女一隻手「遭吹風機燒焦」醒來被迫截肢

南韓罷工醫師想跳槽美國　南韓保健當局開嗆：別再做夢了！

水原匯1.4億還賭債！「大谷是否知情」超關鍵　專家：恐被視為共犯

培養孩子邏輯思考力　新北市圖推「全腦運動」課程

響應世界水資源日　新北守護坡地珍惜水源

《伊蘇X》PC版上市9天BUG頻傳急下架　發行商致歉：開放全額退款

「超粗大地瓜屎」堵住馬桶！她狂通無解　男友竟徒手救援

40%台男射精有障礙！醫曝「4大常見原因」　

新北推動都市造林　媒合企業認養校園植樹

台鋼突破僵局3比2力克樂天　王柏融官辦熱身賽首安出爐

卡莉怪妞高雄唱到飆汗！　老公愛相隨「驚現媒體室」靦腆代妻問候

快訊／內湖晚間嚴重車禍！廂型車轉彎撞機車　騎士遭捲車底

粉絲接唱大走音！　妮琪米娜3秒就後悔「瞪眼搶回麥克風」：FXXK

「美背太銷魂」他急求搭訕術 正面照出土...清純女神美翻

國際熱門新聞

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

胎死腹中56年！　81歲嬤肚痛就醫「驚見石胎」

帳戶「突多4.4億」夫妻下秒跌落地獄

離婚律師盤點「最會偷吃」5職業

放學出車禍被輾前推開女兒　爸當場死亡

水原夫人消失　真美子改坐在公婆中間

情侶公園活春宮　女埋頭「上音樂課」全被拍

男女公園活春宮　忘情張腿畫面曝光

買不到柏金包！愛馬仕配貨規則遭集體提告

水原一平打包回家被拍？日媒闢謠

世界首例！62歲男成功移植豬腎

AV女優專找阿公拍片　被養老院禁探視

快訊／Meta又掛了　IG被強制登出

韓男狂捅190刀！　女友慘死「臉被砍爛」

更多熱門

相關新聞

印尼總統候選人拒絕承認敗選

印尼總統候選人拒絕承認敗選

印尼大選由普拉伯沃以近六成的得票率獲勝，但他的對手阿尼斯和甘查爾都拒絕承認敗選，將先後向憲法法院提出訴訟，對大選結果提出異議，並指選舉存在諸多問題，包括普拉伯沃副手吉伯朗的參選資格及選舉舞弊行為。

越南任命代理國家主席　武氏映春出任

越南任命代理國家主席　武氏映春出任

泰僧侶綑綁性侵14歲少女　想花錢了事

泰僧侶綑綁性侵14歲少女　想花錢了事

在台泰女移工「暴怒搭機回國」刀刺小三

在台泰女移工「暴怒搭機回國」刀刺小三

外役監受刑人拾獲皮包　支票現金送警所拒酬謝

外役監受刑人拾獲皮包　支票現金送警所拒酬謝

關鍵字：

馬來西亞東南亞要聞行李箱現金

讀者迴響

熱門新聞

高雄電信大樓愛店被抄「神級正妹」慘了

不可思議！停轎乾德宮　白沙屯媽祖「顯神跡」...說話了

快訊／00940淨值首度跌破10元申購價　剩9.97元

海底撈店員跳科目三　情侶偷演活春宮

無照山道猴「阿婆灣鏟飛公路車」　爆女醫師求償200萬

2張千萬發票無人領！全由超商開出　5／6到期

遭蹦闆點名　酷炫道歉了

新北割喉案「國中生班導」深夜傳失聯　臉書粉專今晨更新進度

限量快買！超商咖啡「買7送7」爽喝

大谷被爆簽婚前協議書金額破210億

帶看千萬豪宅　房仲1動作整棟燒光

李多慧不當樂天女孩　轉戰小龍女

北投「皇池」再爆新偷拍！3女1男受害

台灣旅行社惹毛一票海外飯店！旅日員工揭奇葩行為

她抱怨媽媽買「神秘鋼蛋」　內行人曝超強用途

更多

最夯影音

更多
爸爸骨灰罈用膠帶黏.誦經狂出錯　夏乙薇怒告禮儀社「連道歉都偷拍」

爸爸骨灰罈用膠帶黏.誦經狂出錯　夏乙薇怒告禮儀社「連道歉都偷拍」
安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

安心亞牽手柯震東曝兩人關係　認戀愛腦「桃花很多卻不自知」

蹦闆爆受害者求助反骨被要錢　孫生PO私訊截圖：關我什麼事

蹦闆爆受害者求助反骨被要錢　孫生PO私訊截圖：關我什麼事

伊能靜兒子小哈利穿女裝遭批「壞榜樣」　看淡惡評：為什麽還要立這麽多規則

伊能靜兒子小哈利穿女裝遭批「壞榜樣」　看淡惡評：為什麽還要立這麽多規則

粉紅超跑壓到史上最低！　白沙屯媽祖入校賜福孩童

粉紅超跑壓到史上最低！　白沙屯媽祖入校賜福孩童

熱門快報

誰能稱霸？投票抽百項好禮

誰能稱霸？投票抽百項好禮

臺大盃熱舞大賽人氣隊伍由你決定！天天投票，抽藍芽喇叭等百項好禮！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面