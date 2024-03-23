距台不到200公里！　菲巴丹群島建港計畫「美軍不參與」

▲菲律賓士兵去年6月在巴丹群島省雅米島（Mavulis island）升旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

菲律賓最北端的巴丹群島省（Batanes）省長22日表示，當地民用港口的建設計畫，將不會有美軍的參與。《路透社》指出，此舉消除了因為美國出現在該區域，而與中國發生潛在衝突的可能性。

巴丹群島省距離台灣不到200公里，在台海情勢上具有重要戰略意義，而該省與台灣之間的巴士海峽（Bashi Channel），也是船隻往返西太平洋與爭議南海之間的關鍵航線。

在菲律賓的季風季節，巴丹群島海象惡劣，既有設施經常無法使用，而這次的港口建設計畫，就是為了解決這個問題，協助卸除來自首都馬尼拉（Manila）的貨物。但在菲律賓與中國摩擦加劇、華府努力強化美菲長期防禦協議之際，卻可能惡化區域緊張情勢。

巴丹群島省省長凱柯（Marilou Cayco）去年8月表示，她已尋求美國資助在當地建造新港口。美國大使館當時也證實，外交官與美國太平洋陸軍（USARPAC）專家一直在與地方當局接洽，為群島提供各種支持措施。

不過，凱柯22日向《路透社》表示，「他們一開始說會幫忙，但後來就沒有了，所以我向菲律賓港務局（PPA）尋求幫助。」被問及美國為何不再參與建港計畫時，她坦言不知道，「實際上，我們只是提議，因為還不確定，所以我們向菲律賓港務局尋求幫助。」美國大使館則表示，暫時不會評論此事。

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