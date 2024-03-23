日本大樓拆除中樓板塌陷！2工人遭夾「3、4樓之間」　搜救卡關

記者王佩翊／編譯

日本神奈川縣川崎市一棟拆除中的大樓23日發生工安意外，由於4樓的水泥樓板突然倒塌墜落，導致當時在3樓的2名工人被砸傷並受困其中，其中1人命危。然而搜救行動受到場地阻礙，至截稿前，都還未能救出傷者。

根據《日本電視台》報導，神奈川縣川崎市多摩區登戶一棟大樓正在進行拆除解體作業，然而23日下午4時左右，警消卻接獲通報稱，「拆除中的大樓突然有大片水泥塊掉落，導致2人受傷。」

▲日本工地發生工安意外。（示意圖／CFP）



警消到場後，發現墜落的大型水泥塊是坍塌的4樓樓板，而受傷的2人當時正在3樓進行作業。其中1名傷者失去意識，然而由於現場結構不穩，救難人員至今仍然無法深入現場，將傷者救出。

目前2名傷者的詳細傷勢仍待救難人員靠近後才能釐清。

此外，福井縣另一個拆解大樓的工地現場20日才發生工安事件，工頭發現有3人在工地昏倒後報案，最終造成1人死亡、2人失去意識。事發當時3人被指派使用高壓清潔機清除天井的發泡劑，然而疑似是因為現場沒有窗戶，而高壓清潔又排除大量廢氣，導致3人一氧化碳中毒。