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4人角逐熊本縣知事！　台積電與縣政議題成攻防焦點

▲▼日本西南部熊本縣菊代町台積電(TSMC) 子公司日本先進半導體製造公司 (JASM) 的半導體工廠。（圖／路透）

▲台積電熊本廠開幕，未來將迎接二廠。（圖／路透）

文／中央社

台積電新廠所在地的日本熊本縣明天將舉行4年一度的知事選舉，包括如何因應台積電設廠及是否延續目前縣政等議題，都成為此次選戰中各候選人間攻防焦點。

日本「熊本日日新聞」報導，熊本縣人口約170萬人，由於已擔任4任知事的蒲島郁夫不尋求連任，這次將是時隔16年選出新知事。

4名候選人皆為無黨籍，分別是58歲前高中教師宮川一彥、58歲前熊本市長幸山政史、46歲建設公司社長毛利秀德，及49歲熊本縣前副知事木村敬。

宮川在選戰中認為自民黨派閥爆發的政治獻金疑雲是一項問題，打出「要打贏自民黨推薦的候選人，從地方來改變日本的政治」。

面對台積電設廠，幸山主張「強化地下水的水質與水位監測體制」，及針對蒲島任內包括同意興建滯洪水庫等政策判斷進行審視，再來決定是否延續這些政策。

毛利則表示重視吸引國內企業到熊本設廠，反對台積電在熊本興建第二座工廠。

主打繼承蒲島縣政並接受自民黨與公明黨推薦的木村重申，要讓蒲島縣政的良好趨勢更為強大，也強調要讓台積電赴熊本投資的經濟效益擴及全縣。木村在這次選戰中獲得蒲島力挺並站台。

西日本新聞跟選舉情報媒體選舉.com合作進行網路民調，結果顯示受訪者在這次選戰中最重視的議題是「年輕人政策及高齡者政策」，占比55.7%，其次就是針對台積電在當地設廠後的「塞車對策」，占比41.7%。

在整體選情部分，主要呈現木村與幸山對決態勢。共同社日前所做民調顯示，雖然木村與幸山名義上都是無黨籍，但因為兩人背後各有自民黨及在野黨支持，所以熊本縣知事選舉可說是實質上的「朝野政黨對決」。

支持自民黨的受訪者有7成支持木村，公明黨支持者也有近9成支持木村；反觀幸山的部分，則獲得立憲民主黨等近8成支持者相挺，及近9成共產黨支持者支持。至於毛利及宮川兩人的選情則較為嚴峻。

 
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