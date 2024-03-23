日本「食人菌」肆虐！　北韓無預警取消男足平壤客場賽

▲日本男足21日在東京國立競技場主場以1比0的成績擊敗北韓。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本足球協會宣布，日本男足原訂於26日作客北韓，出戰2026年男子世足資格賽第2輪，沒想到平壤當局卻指出，由於日本正流行「暴發性A型溶血性鏈球菌」，所以中止比賽，也拒絕之後在平壤補賽，目前尚未確認第三比賽地點，後續僅能交由國際足總進行決議。

綜合日媒報導，日本足球協會會長田嶋幸三21日表示，日本男足21日在東京國立競技場主場以1比0的成績擊敗北韓，而北韓則在賽後向亞洲足球聯盟（AFC）發送通知，取消日本作客平壤的賽事。

▲2026年男子世足資格賽21日在東京國立競技場主場舉行。（圖／路透）



田嶋指出，日本男足原預計於22日出發前往北京，調整狀態後再於25日飛抵平壤，但全數行程都被取消。由於北韓並未選定第三國舉行賽事，也拒絕在北韓補賽，原本平壤當局詢問田嶋，下場比賽是否能繼續在日本舉行，但日本官方因簽證問題拒絕，後續僅能交由國際足總（FIFA）進行決議。

日本自去年秋冬開始，流感、新冠肺炎以及肺炎鏈球菌疫情嚴重，東京都更是首度發布「鏈球菌感染」的流行警報。

A型鏈球菌是常見細菌感染症，好發於3到15歲的兒童及青少年，一般藉飛沫或接觸傳染，嚴重可能導致全身性感染，發生化膿性扁桃腺炎、草莓舌、皮疹等症狀。

不過，川崎醫科大學教授中野貴司指出，30歲以上成人若感染，就容易引發重症，症狀在發病幾小時內就會急速惡化，有3成患者罹病後在48小時內死亡，有些人甚至發病半天就命危，在日本被稱為「吃人菌」。