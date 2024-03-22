傳奇口譯水原涉賭遭炒魷魚！　前同事驚訝：他在日本「不曾這樣」

▲大谷翔平的貼身口譯員水原一平陷入賭博風波。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國職棒洛杉磯道奇隊日籍球星大谷翔平前往南韓首爾參加開幕賽之際，其貼身口譯員水原一平被爆出盜竊帳戶450萬美元從事非法賭博。昔日曾和水原「共事」的日職打擊教練柏原純一受訪時感到相當驚訝，認為水原性格忠厚老實，且工作時相當體貼他人，對於其如今陷入醜聞而遭解雇感到相當驚訝。

根據日媒《週刊現代》，水原一平來自日本北海道，幼年時跟隨家人移居美國，並在美國當地的大學畢業，之後才在北海道日本火腿鬥士隊擔任外籍球員的口譯，當時（2012至2017年）擔任該隊打擊教練的柏原純一事後受訪，對於如今水原身陷賭博醜聞相當驚訝，認為水原過去根本不是沉迷賭博的人，懷疑一定是遇到什麼事。

柏原純一透露，日本也存在著賽馬、競輪等合法賭博，但別說沉迷於賽馬與競輪賭博，過去他根本從未聽說水原進行相關賭博，因此對於如今因賭博而遭道奇隊解雇的消息感到相當震驚。

柏原純一表示，以前水原一平在火腿鬥士隊擔任翻譯時，總是和外籍選手形影不離，負責相關口譯工作，根本沒有餘力隨便亂花錢。

另外，他也透露，水原一平還在火腿鬥士隊擔任口譯時，並未特別和大谷翔平交好，大谷偶爾曾為了進軍美國職棒大聯盟一事，開口向水原請教。