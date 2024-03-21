趙小蘭胞妹趙安吉「酒駕墜入池塘」身亡　酒精濃度超標

▲海運巨擘福茂集團董事長兼行政總裁趙安吉驟逝。（圖／翻攝自趙安吉臉書、官網）

記者詹雅婷／綜合報導

美國前運輸部長趙小蘭胞妹、海運巨擘福茂集團董事長兼行政總裁趙安吉（Angela Chao）2月駕車落水溺斃。警方表示，趙安吉事發當日酒後開車，血液酒精濃度為每100毫升0.233克，接近德州法定上限3倍。

美聯社、BBC報導，趙安吉2月10日與友人相約一處農場共進晚餐，享受周末假期，並在客房用完晚餐之後，駕駛特斯拉返回主屋，沒想到她的友人安柏凱楠（Amber Keinan）當晚11時42分接到趙安吉電話，得知趙安吉車子落水，受困車內。在這通持續約8分鐘的電話中，趙安吉透露水位不斷上升，稱快要死了，說出「我愛你」向安柏凱楠道別。

據傳趙安吉當時開車掉頭的時候，意外把前進檔打成倒車檔，導致車子不斷後退，最後越過路堤掉進池塘，車輛快速下沉。布蘭科郡消防局說明，由於莊園地址相當偏遠，加上內部地形崎嶇，大型車輛無法通行，部分人員被迫步行前往現場，抵達時距離報案已過了24分鐘，這時趙安吉駕駛的車輛已經完全沉入水中。

報告指出，在員警與執法人員趕到現場之後，隨即下水打破駕駛座車窗，把趙安吉拉出車外、帶到岸上急救，但當時她已無任何反應，在2月11日凌晨宣告不治。

針對這起事件，德州布蘭科郡警長辦公室20日公布調查報告，稱趙安吉的死是起不幸事故。毒理學檢測報告顯示，她的血液酒精濃度為每100毫升0.233克，接近德州法定上限每100毫升0.08克的3倍。