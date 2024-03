6歲女童突然從2樓摔下手扶梯　「重摔1樓地面」倒地畫面曝光

▲女童摔下手扶梯。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

美國威斯康辛州當地購物中心傳出墜樓意外,一名6歲女童搭乘手扶梯時,不小心從2樓摔下墜地,爸媽發現後當場慘叫,恐怖畫面嚇壞目睹民眾紛紛幫忙報案。

當地電視台報導,事件2月27日晚間7時左右發生在格林代爾(Greendale )當地購物中心Southridge Mall,監視器畫面中可看到,一名6歲女童從2樓手扶梯摔到1樓地面,重傷倒在地上。

Video shows 6-year-old girl survive fall from Southridge Mall escalator



The girl fell from the second-floor escalator on Feb. 27. Greendale Police say she was released from the hospital that same week.



GREENDALE, Wis. — New surveillance and police body camera video obtained by… pic.twitter.com/59XaMWJDP8