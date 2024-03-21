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6歲女童突然從2樓摔下手扶梯　「重摔1樓地面」倒地畫面曝光

▲▼手扶梯,電扶梯。（圖／達志影像／示意圖）

▲女童摔下手扶梯。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

美國威斯康辛州當地購物中心傳出墜樓意外，一名6歲女童搭乘手扶梯時，不小心從2樓摔下墜地，爸媽發現後當場慘叫，恐怖畫面嚇壞目睹民眾紛紛幫忙報案。

當地電視台報導，事件2月27日晚間7時左右發生在格林代爾(Greendale )當地購物中心Southridge Mall，監視器畫面中可看到，一名6歲女童從2樓手扶梯摔到1樓地面，重傷倒在地上。

目擊者表示，「當時我聽到爸媽慘叫聲，看過去發現一名女童倒在地上，我很害怕就趕緊走了，因為我不知道到底發生什麼事」。另一名目擊者則表示，「我聽到一聲重響，然後看到疑似是父母的人很驚慌跑下手扶梯，發現有女童倒在地上」。

警方表示，事件發生時他們接到多通報案電話，趕到現場後立即為女童治療並且送醫。女童的爸媽告訴警方，他們原本以為女兒站在身旁，沒想到一轉頭發現女兒已經摔下手扶梯，接受治療一周後已經出院。

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