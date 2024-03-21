牽制中國、俄羅斯！　駐韓美軍司令呼籲：必須維持2.85萬兵力

▲美國駐韓美軍司令拉卡梅拉。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國前總統川普確定代表共和黨角逐今年總統大選，然而考量其先前曾支持裁撤駐韓美軍部分人員，外界擔憂一旦川普當選，恐導致東北亞情勢更加動盪。對此，駐韓美軍司令拉卡梅拉（Paul LaCamera）在眾議院呼籲，美國應繼續維持投資在南韓的2萬8500名駐韓美軍兵力，以此制衡俄羅斯和中國。

根據《韓聯社》，拉卡梅拉於當地時間20日在美國眾議院軍事委員會上呼籲，美國若是想維持休戰協定、共同防禦承諾，並維持一定的戰鬥態勢，則需要美國國會在預算上的持續協助，並體認到北韓（朝鮮）恐對美國本土構成威脅，也因此美國必須維持對2萬8500名駐韓美軍的投資，才能堅守韓半島（朝鮮半島）。

拉卡梅拉進一步強調，美國在韓半島的軍事協防投資上，必須包括雙邊、三邊、多邊等結合演習的各種聯合軍演。

在遞交給眾議院軍事委員會的書面資料中，拉卡梅拉強調維持駐韓美軍的必要性，「一旦中國和俄羅斯爆發危機，則韓半島（朝鮮半島）因為其地緣關係，使得可能有其他第三方國家介入或發揮影響力。中國和俄國皆意識到，美軍將2萬8500名兵力的最強聯合戰力部署在前線。」

拉卡梅拉認為，必須在南韓繼續維持美軍駐屯，才能在東北亞牽制中國和俄羅斯，「考量到上述地緣政治現實和相當龐大的經濟利害關係，南韓既是東北亞國防安全的核心軸、也是我國（美國）必須協助防禦的同盟。」

至於北韓最高領導人金正恩的真正意圖，拉卡梅拉則分析，「維繫北韓政權持續生存，才是他最優先的考量順位。因此，他一方面研發大規模殺傷性武器，一方面又想尋求國際解除對北韓的制裁措施。」

拉卡梅拉認為，如今北韓和其他國家一樣，正在從新冠疫情中逐漸恢復，目前正進入冬季軍事訓練的周期，「因此（金正恩）測試軍事裝備，同時透過向俄羅斯提供俄烏戰場上的軍事裝備，來讓俄軍先一步測試武器性能。」