「水原一平有異狀」球迷早發現　暖湧留言關心：是不是瘦了？

▲2023年6月28日，大谷翔平仍在天使隊時期，與水原一平的合影。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

大谷翔平的39歲隨行翻譯水原一平20日遭道奇隊開除，原因是涉嫌竊取大谷至少450萬美元（約新台幣1.43億元）進行非法賭博。事實上，早在醜聞爆發前，許多球迷就察覺到水原一平「出現異狀」，甚至經常留言關心或加油打氣。

日媒《體育日本》（スポニチ）報導，水原一平簽賭醜聞爆發前，就被許多球迷發現身材消瘦、面露疲態，因此出現大量擔憂與關心的留言。

「一平先生看起來特別瘦，是角度的關係嗎？」、「我也覺得一平先生瘦了」、「因為轉隊，一平先生也很辛苦吧」、「表情相當疲憊，不要緊吧？」、「好久沒看到一平先生，變瘦了嗎？」、「一平先生果然很累……雖然知道您很忙，但還是希望能有時間好好休息」、「好在意一平先生的疲勞狀況」、「一平先生，睡吧！」

▲2024年3月20日，水原一平明顯消瘦。（圖／達志影像／美聯社）

ESPN、洛杉磯時報等美媒報導，水原一平的銀行紀錄中，至少450萬美元從大谷戶頭匯至一間博弈公司，因此遭到開除。他2021年遇上南加州博弈經紀人包伊爾（Mathew Bowyer）後開始投注運彩，包括國際足球、NBA、NFL和大學橄欖球等，儘管不包括棒球，賭債卻如滾雪球一般，越滾越大。

水原一平19日受訪聲稱，去年請求大谷幫忙償還賭債，同時強調「大谷並沒有參與簽賭」，「他很不高興，他說他會幫助我，確保我再也不會這樣做。」但20日卻又給出矛盾的說法，聲稱大谷不知道他的賭債，也沒有把錢匯到包伊爾那裡。

至於大谷翔平委任的律師事務所「Berk Brettler LLP」聲明，大谷是大規模竊盜案的受害者，已經將此案移交給當局。