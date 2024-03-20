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快訊／越南國家主席武文賞請辭獲准　涉貪腐案上任1年就下台

▲▼越南新任國家主席武文賞（Vo Van Thuong）。（圖／達志影像／美聯社）

▲現年53歲的越南國家主席武文賞（Vo Van Thuong）因捲入貪腐案，向越共中央請辭獲准。（圖／達志影像／美聯社）

記者柯沛辰／綜合報導

越南政局再掀動蕩，國家主席武文賞（Vo Van Thuong）去年3月2日上任至今僅1年多，近期因捲入貪腐案，20日向越南共產黨請辭獲准。外媒分析，這是政治動盪的跡象，恐損害外國投資者對越南的信心。

當地媒體報導，武文賞2名舊部高科（Cao Khoa）、鄧文明（Dang Van Minh）先後擔任廣義省省長，但近日因涉嫌受賄而落網。據信，這些犯行發生在2011年至2014年武文賞任廣義省委書記期間。

近來，永福省（Vinh Phuc）、永隆省（Vinh Long）及廣義省多名官員也遭越南公安部逮捕。隨著貪腐案爆發，外界預料武文賞將自請下台，而原定3月19日至22日到訪河內的荷蘭王室，也在越南當局建議下宣布延後行程。

依照慣例，越共中央將在國會開會前一天召開特別會議，討論武文賞的人事案，以便將結果交付國會，從而作出「一致的決定」。如今武文賞20日向越共中央請辭獲准，越南國會21日上午8時也將開會處理這項人事案。

越南當局在聲明中指出，武文賞違反黨紀，並對公眾輿論產生了負面影響，傷害了黨、國家和他個人的聲譽。不過，內容並未詳細說明武文賞違紀的內容。

路透社分析認為，武文賞與越南最有權勢人物、反腐運動主要策畫者、總書記阮富仲關係密切，如今中箭落馬，很可能是反貪腐運動或政治內鬥的一部分，但外界擔憂現行政策受到影響，也動搖投資者的信心，導致胡志明市證券交易所週一開盤幾個小時內下跌近3%。

 
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