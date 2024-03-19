畢業後薪資只有1.9萬！　27歲女「悔白唸碩士」：我是不是錯了

▲馬來西亞一名女碩士生畢業後薪資只有1.9萬，讓她傻眼不已。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞一名女學生碩士畢業後，好不容易找到了第一份工作，不過薪資卻只有區區2800令吉（約新台幣1.9萬元），讓她不禁質疑「我是不是錯了？」

綜合當地媒體報導，這名女碩士最近匿名投稿至粉專「Ricebowl鐵飯網-解決您的求職難題」，表示自己在27歲完成碩士學業，但高學歷並沒有讓她的求職路更加順利，反而一直找不到工作。

經歷了千辛萬苦後，女碩士終於找到了一份招聘人員的工作，不過對方卻只願意開出2800令吉的薪資，讓女碩士感到十分不滿意，也不願意接受這份工作。無奈，她並沒有收到其他錄取通知，因此她只好先將就接受低薪的工作。

女碩士坦言，自己辛苦取得學位後，薪水卻這麼低，讓她心裡很不平衡，「我感覺自己比別人起步慢，還要接受這樣的薪水，（碩士）根本就是白讀了」，也質疑自己是否做錯了選擇。

帖文在網上曝光後，不少網友紛紛鼓勵她「別灰心，慢慢來，先吸取一點工作經驗再說」、「我碩士畢業後的第一份工作也只有2200令吉，會好起來的」、「一開始沒有工作經驗，起薪難免會比較低，至少你有高學歷，之後可以和公司談談看」。