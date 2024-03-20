ShopBack宣布裁員近2百人！　CEO道歉認錯：業務拓展太快

▲ ShopBack宣布裁員195人。（圖／翻攝自官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

總部位於新加坡的現金回饋平台ShopBack宣布裁員195人，占整體員工的24%。執行長亨利（Henry Chan）19日說明，此舉是為簡化業務並使公司更長久，對此公開向員工致歉。

根據《亞洲新聞台》（CNA），亨利19日會議上宣布裁員，受影響的員工在會後一小時內就收到通知。他也在公司網站發表聲明，承認自己讓公司團隊擴展太快，追求太多方向，「我對於導致此局面的決定負有全盤責任」。

他說明，儘管自2022年以來努力降低營運成本，持續增長仍是一項挑戰，過去幾個月內縮小核心業務，並建立更有效的工作節奏，「然後我清楚認知到，若想取得成功，我們需要一個更精簡、敏捷的團隊，這與目前的組織結構相去甚遠」。

亨利坦言，「這無疑是我進公司以來最困難的決定之一」，「今天對所有ShopBack員工來說都是艱困的一天，尤其是我們的穆斯林夥伴，他們正在齋戒期。我們知道每個人都需要時間和空間消化這個消息」，因此也宣布讓其他員工在19日休假一天。

ShopBack將向被裁撤的員工支付2個月薪資補償，資遣費依照年資或當地法規計算，以金額較高者為準，年資未滿一年者則照比例支付，未使用的休假可換成現金；持工作簽證的外籍員工也將獲得機票及搬家費用補助。