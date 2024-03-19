泰男8樓陽台自轟亡！　手槍卻離奇出現在「1樓停車場」

▲警方在對面大樓的1樓停車場發現手槍。（圖／翻攝自民意報，下同）



記者王佩翊／編譯

泰國曼谷一名63歲男子被發現陳屍在自家公寓的陽台，他的右邊太陽穴有明顯槍傷，子彈穿越腦部到左邊太陽穴，滿地皆是血跡，但是警方到場後卻沒有在屍體附近發現槍枝，直到最後才在對面公寓1樓的停車場發現槍枝。

根據《民意報》報導，曼谷通羅警察局19日凌晨1時30分接獲通報稱，有一名男子持槍自盡，警方獲報後趕往事發的豪華公寓。警方指出，男子陳屍地點為豪華公寓的8樓，屋內有2間臥室與1間客廳，平時為死者與妻子共同居住。

63歲死者被發現時頭部流血倒臥在陽台，頭倚靠在助行器上，而法醫也發現他的右側太陽穴有一個被0.38口徑手槍擊中的彈痕，子彈直接貫穿大腦，從左側太陽穴噴出。

警方也在男子的右手附近發現一個黑色皮製的槍套，但是沒有槍枝，地板和陽台旁的水泥都有血跡。調查人員事後才在事發地點對面公寓的1樓停車場發現一把黑色0.38口徑左輪手槍。

根據公寓保全目擊證詞，當天他聽到一聲槍響，隨後發現有一把槍掉落在停車場，而住戶的白色轎車後方有血跡，因此隨即報警。

警方指出，死者平時與妻子同住，但是睡在不同房間。死者近期罹患類風溼性關節炎，前陣子剛動完右腳踝的手術，必須倚靠助行器才能走路，疑似是因為無法接受，才會持槍在陽台上自盡。

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