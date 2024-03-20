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醉男躺鐵軌睡翻！火車輾斃「頭顱噴飛」屍首異處　身體卡車底

▲▼喝醉躺鐵軌！他「頭顱噴飛」被輾斃　屍體卡火車下身首異處。（圖／翻攝自民意報）

▲男子喝醉後不省人事，倒在火車鐵軌上睡覺，被行駛而來的列車輾斃。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國一名緬甸籍移工19日凌晨躺在鐵軌上睡覺，隨後被疾駛而過的火車撞上，當場身首異處死亡。死者的朋友前來指認後指出，男子經常在工作結束後小酌一杯，而當晚也跟他喝了酒，懷疑可能是在事發前喝到不省人事，才會倒在鐵軌睡覺。警方目前已經將遺體交給法醫相驗，以釐清確切死亡原因。

根據《民意報》報導，曼谷帕亞泰警局19日凌晨2時接獲通報稱，有一名男子在鐵軌上被火車撞上，當場死亡。警方獲報後趕往現場，並確認死者是38歲的緬甸籍男子NAY AUNG。

死者被發現時部份的屍體還被卡在火車下，但由於屍首分離，明顯死亡。男子被發現時赤裸上身，僅穿著一條黑色短褲。根據火車駕駛證詞，當晚他開著編號634號的貨物列車載送原油至煉油廠，怎知途中卻遇到一名男子躺在鐵軌上，由於凌晨視線昏暗，待駕駛發現時，早已來不及反應。

警方抵達現場時，男子的頭顱噴飛，身體則是仍卡在火車車體下方。警方在事故現場附近並未發現打架、鬥毆以及攻擊的跡象。根據死者生前友人表示，男子平時在水門市場搬運貨物，而他也經常在工作後小酌一杯，甚至也不是第一次在鐵路附近就寢。

友人指出，死者發生意外前晚，曾經和自己喝了酒，而死者明顯已經無法保持清醒。因此警方也懷疑，死者可能是因為喝醉才會不小心在鐵道上睡著，目前遺體已經送往當地醫院，預計進行解剖，以釐清具體死因。

 
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