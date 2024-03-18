免費按摩變性騷！師傅對女客「揉胸摸下體」　身分竟是老闆娘兒子

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓釜山一家按摩店以撰寫評論就能「免費體驗」作為宣傳吸引客人，豈料有多名女客人實際前往消費，卻發現按摩師傅從網路上寫的中年女性換成她的30多歲兒子，過程中還刻意撫摸胸部、腿間私密處等部位。釜山地院一審對這名男性無照按摩師宣判1年6個月有期徒刑，經上訴後將進入二審。

根據韓媒JTBC報導，隱身在釜山金井區某市場建築物內的一家按摩店，看板寫著運動按摩、體態肥胖管理，甚至是治療椎間盤突出等服務項目，實際上卻發生按摩師傅2年多內性騷數名女客人的案件，而被判刑的色狼就是老闆娘的兒子。

▲受害女客人控訴，胸部被按摩師傅蓄意觸摸。（示意圖，非當事人／CFP）

20多歲受害女子在網路上收到「體驗邀請」，只要事後在網路上撰寫評論回饋，就能免費按摩一次，點進去部落格文章看起來像是一名中年女性在經營的按摩館，但到了現場才發現按摩師傅是30多歲男性，於是拒絕油壓，只接受不用脫光衣服的按摩。

但女子表示，按摩師傅仍然要她換上浴袍，按摩過程中對方的手總會游移到鎖骨下方，按到下半身時會摸到腹股溝（鼠蹊部），還用手肘按壓她大腿內側與重要部位之間的地方，接著又要求她轉到正面，因為「胸部也要放鬆一下」還說已經關燈所以沒關係，隨後就對她性騷揉胸。

另外一名接受採訪的30多歲受害女子則表示，沒有覺得被治療，只有不舒服的感覺。師傅對她說，「上胸很緊繃，要不要用精油放鬆緩解一下？」加上自己表示腿部痠痛，結果她在按摩過程中就遭到摸胸、按摩鼠蹊部私處。兩名受害者都表示，報案時遭到警方有意無意地勸阻，例如，「心中感覺怪異，不要按摩不就沒事了嗎」、「有可能反而被提出誣告罪，請再考慮一下」。

報導指出，起初確認有4名受害女子，但實際調查結果發現，其實還有更多人受害。釜山地方法院去年12月一審判決1年6個月刑期，判決書提到被告目前已經停業，先前沒有其他性犯罪前科，都是法官量刑的考量因素。

韓媒近日突襲採訪按摩店，發現被告母親仍繼續營業。母親堅稱她和兒子沒有一起開店，是「各自」、「分開經營」，兒子有執照，後來解釋是完成學校課程的結業證書，還說社會上犯罪者何其多為什麼要報導她兒子。然而調查指出，該店營業登記是自由業，被告與母親都沒有按摩師證照。

被告父親也為兒子辯解，「他不是有意的，雖然不知道有沒有不小心碰到重要部位，但是大部分女性都很喜歡啊！也有人留言評論說按摩得很棒。」