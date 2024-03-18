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更新世界紀錄！圓周率計算到「小數點後第105兆位」　神秘數字曝光

▲▼圓周率在計算上永無止盡，能使人類測試超級電腦的極限。（圖／CFP）

▲圓周率在計算上永無止盡，能使人類測試超級電腦的極限。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

圓周率（Pi）本身是一個沒有盡頭的無理數，因此它擁有無限個不循環的小數點，在超級電腦發展史上具有重要地位，因為人類透過計算圓周率小數點來測試超級電腦的極限，而日前圓周率小數點後的第105兆位終於被計算出來，推進世界紀錄。

綜合外媒報導，領先全球的獨立儲存權威機構「StorageReview」最近突破人類創舉，繼去年追上Google、成功更新圓周率達100兆位的速度紀錄後，該機構的持有者兼總編輯比勒（Brian Beeler）更使用了36塊Solidigm固態硬碟（接近1PB），在經過75天的洗禮後，且消耗100萬GB的資料，才成功計算出圓周率小數點後第105兆位。

StorageReview利用前所未有的容量和可靠性來儲存計算出來的圓周率小數點後數字，雖然計算過程長達75天，但大規模的計算相當考驗儲存設備，比勒受訪時更坦言在圓周率的計算上「完全受限於儲存空間」，他透露要計算出圓周率小數點後105兆位需要經過精心規劃、執行力，使演算法流程達到最佳化，透過充分運用硬體功能來縮短計算時間。

最後，該團隊公布圓周率小數點第105兆位的數字為6，也透露其實還可以往下繼續計算下去，之所以停留在105兆位數，純粹是因為儲存容量的限制。

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