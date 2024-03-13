314不只是白色情人節！天文館解密「圓周率日」：巧遇愛因斯坦生日

▲愛因斯坦（中）生日與霍金（右）逝世均在圓周率日。圓形的愛因斯坦環影像由哈伯望遠鏡和韋伯望遠鏡拍攝。（圖／天文館提供）

記者楊惠琪／台北報導

明天是3月14日白色情人節，台北市立天文館今表示，314不只是白色情人節，也是慶祝圓周率誕生的日期，取圓周率前3個數字「3.14」，也被稱為「圓周率日」，而科學家愛因斯坦的生日與霍金的忌日，也恰巧都在這一天，為圓周率日再添科學傳奇。

天文館指出，從古希臘數學家阿基米德、南宋的祖沖之，一直到現代超級電腦，都在追求圓周率（π）這個神奇數字的極限，最新的計算已經達到小數點下10的14次方位，成為人類所知最精確的數字。而在宇宙中，π的蹤影也無所不在，例如星體的形狀、弦的振動函數、統計學上的常態分布。

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天文館說，美國麻省理工學院為了紀念這個重要的數字，在1988年將3月14日訂為圓周率日（π-Day），而愛因斯坦的出生與霍金的逝世，恰好也都在這一天，為π日再添科學傳奇。

天文館指出，1879年π日出生的愛因斯坦，在廣義相對論中預測了「黑洞」的存在、「重力透鏡」與「重力波」等現象，雖然當時科技尚無法證明，但百年後都一一獲得驗證。

而在2018年π日逝世的霍金，則是以愛因斯坦的理論為基礎，提出讓黑洞蒸發消失的「霍金輻射」，以及證明宇宙大霹靂是愛因斯坦方程式的必要條件，在宇宙論的發展上帶來突破性的建樹。兩人的成就均對世界產生深遠的影響。

天文館說，圓周率是最重要的常數之一，但設立圓周率日的意義不僅在歌詠數學的美妙，也紀念這兩位在宇宙學上留下不朽貢獻的偉大科學家，讓後人可以站在巨人的肩膀上，繼續探索宇宙的真相與本質。