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巴西爆致命病毒！聖保羅31人染疫身亡　宣布進入「緊急狀態」

▲▼巴西飽受登革熱疫情所苦。（圖／路透）

▲巴西飽受登革熱疫情所苦。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

最近南美洲大國巴西慘遭「致命病毒」襲擊，登革熱疫情造成超過120萬人染疫，其中東南大城聖保羅因為傳出31人染疫身亡而宣布進入緊急狀態，至於里約熱內盧、聖卡塔琳娜等城市則是跟進宣布，登革熱1型、2型的發病率最高。

根據《鏡報》，最近巴西面臨登革熱疫情，位於東南部、人口約1233萬的城市聖保羅宣布進入「緊急狀態」，而在採取防疫措施之際，與登革熱有關的病例數正在直線飆升，聖保羅疫調官將此次登革熱稱為「流行病」，因為疫情的流行已經導致目前有31人身亡，且城市內每10萬名居民就有300人確診。

包括里約熱內盧、聖卡塔琳娜在內等其他17座主要城市也宣布，今年進入與登革熱有關的「緊急狀態」。

聖保羅疾病控制協調員寶拉（Regiane de Paula）表示，「我們透過監測小組的數據得知，每10萬名居民就有311起病例。根據世界衛生組織（WHO）從確診病例中所得到的結論，我們正處於一場流行病之中。」

寶拉透露，登革熱第一型、第二型的發病率最高。

▲▼巴西里約熱內盧爆發登革熱疫情，一名10歲男孩正在接種疫苗。（圖／路透）

▲巴西里約熱內盧爆發登革熱疫情，一名10歲男孩正在接種疫苗。（圖／路透）

聖保羅州衛生執行秘書佩爾迪卡里斯（Priscilla Perdicaris）表示，「隨著這項法令的頒布，我們現在可以更靈活地投入、雇用人員，建構更完整的護理網絡，市政當局可以透過法令宣布其所在城市進入緊急狀態。」

聖保羅大多數感染病例集中在15個正在經歷登革熱流行的社區，分布在城市的北部、南部、東部、西部地區。

巴西衛生部最新數據顯示，從今年起巴西登革熱疑似病例已經超過120萬例，創下歷年以來同期新高，其中確診死亡者為278例，還有744起死亡病例正在接受調查，預估登革熱將會對巴西經濟造成衝擊。

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