內衣女模淪空幹對象！噁男下體磨蹭看板「前後衝刺」　激情影片曝

▲一名疑似印度男子「性侵」內衣廣告招牌女模，不斷用手撫摸圖片胸部前後衝刺。（圖／翻攝自X）

記者羅翊宬／綜合報導

到底是拍攝內衣廣告的女模特兒太過美麗動人、還是每天都在數牆壁有幾塊磁磚而空虛寂寞覺得冷？近日馬來西亞流傳一段監視器影片，畫面中拍攝到有男子竟然在光天化日下，對著內衣廣告看板的女模做出「不雅舉動」，不僅撫摸身體各個部位，甚至趁四下無人之際用下體瘋狂來回磨擦。

根據馬來西亞媒體報導，近日網路上流傳著一段民眾上傳至社群平台上的影片，只見皮膚黝黑瘦小、穿著橘色短褲的男子在下雨天經過某店鋪時，意外發現廣告看板裡的內衣模特兒前凸後翹、身材姣好，盡顯女性線條美，於是他先觀察街邊還有沒有其他人。

眼見四下無人，怎可放過「共享春宵」的好時機？於是該名男子下秒開始做出猥褻動作，不僅憑藉著豐富的想像力用雙手撫摸、意淫廣告看板內女模的身軀，食髓知味後竟然玩起褲檔裡的男根，對著看板內女模的大腿和重要部位處磨擦、激烈地前後晃動，直到完事後才不捨離去。

目前無法知道影片的拍攝地為何，葡萄牙語媒體透露該名男子來自巴西，而網路論壇則有人猜測男子可能是印度人。對此，網友們紛紛表示，「為什麼印度人這麼糟糕」、「他為什麼不直接打飛機（指自慰）就好」、「當我們看到女性遭受多少痛苦時」、「也太丟臉了吧」、「他想要性侵女人，只要有機會」。