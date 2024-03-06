臉書、IG全球大當機！三大駭客集團「出面自首」：就是我們害的

▲Meta旗下的社群平台因技術性問題故障，用戶慘遭強制登出。（圖／ETtoday）

記者羅翊宬／綜合報導

Meta旗下社群平台，包括臉書（Facebook）、Instagram、Threads皆於台灣時間昨（5）日晚間11時30分左右大當機，使用到一半時手機無故遭到登出，影響全球千百萬用戶，經過兩小時多的搶修才恢復正常。儘管Meta發言人出面強調，受到「技術性問題」影響導致，但知名駭客集團卻出面「自首」，宣稱當機是他們所為。

根據網路資安公司《Cyberint》報導，自從Meta發生長達一兩小時的罕見全球大當機後，全球三大駭客集團Skynet、Godzilla、InfraShutDown透過社群平台Telegram群組發布從數據追蹤網站DownDetector的截圖，並聲稱Meta旗下社群平台在全球發生罕見大當機，是因為他們攜手向Meta發動DDoS攻擊所導致。

三大駭客集團解釋，他們透過阻斷服務攻擊（DDoS），即透過惡意行為致使目標伺服器和相關服務設施不堪負荷，導致正常流量遭到阻斷。

報導指出，其實從目前所流傳的情報和證據來看，難以判定Meta旗下社群平台昨晚的全球大當機，是否真的是三大駭客集團所為，因為這也可能是這些駭客組織為了對外宣傳而刻意「虛張聲勢」，因為Meta發言人史東（Andy Stone）只是坦承的確因技術性問題而導致此次故障，且截至目前為止尚未掌握到三大駭客集團蓄意集體攻擊的證據。

另外，無獨有偶，包括Google、YouTube、Gmail等也陸續出現部分當機的狀況。