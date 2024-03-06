　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

臉書、IG全球大當機！三大駭客集團「出面自首」：就是我們害的

▲▼Meta宇宙崩潰，強制登出。（圖／ETtoday）

▲Meta旗下的社群平台因技術性問題故障，用戶慘遭強制登出。（圖／ETtoday）

記者羅翊宬／綜合報導

Meta旗下社群平台，包括臉書（Facebook）、Instagram、Threads皆於台灣時間昨（5）日晚間11時30分左右大當機，使用到一半時手機無故遭到登出，影響全球千百萬用戶，經過兩小時多的搶修才恢復正常。儘管Meta發言人出面強調，受到「技術性問題」影響導致，但知名駭客集團卻出面「自首」，宣稱當機是他們所為。

根據網路資安公司《Cyberint》報導，自從Meta發生長達一兩小時的罕見全球大當機後，全球三大駭客集團Skynet、Godzilla、InfraShutDown透過社群平台Telegram群組發布從數據追蹤網站DownDetector的截圖，並聲稱Meta旗下社群平台在全球發生罕見大當機，是因為他們攜手向Meta發動DDoS攻擊所導致。

三大駭客集團解釋，他們透過阻斷服務攻擊（DDoS），即透過惡意行為致使目標伺服器和相關服務設施不堪負荷，導致正常流量遭到阻斷。

報導指出，其實從目前所流傳的情報和證據來看，難以判定Meta旗下社群平台昨晚的全球大當機，是否真的是三大駭客集團所為，因為這也可能是這些駭客組織為了對外宣傳而刻意「虛張聲勢」，因為Meta發言人史東（Andy Stone）只是坦承的確因技術性問題而導致此次故障，且截至目前為止尚未掌握到三大駭客集團蓄意集體攻擊的證據。

另外，無獨有偶，包括Google、YouTube、Gmail等也陸續出現部分當機的狀況。

ET快訊
新北高中妹遭騙　拍20分鐘自慰片
快訊／全票通過！　蔡其昌連任中職會長
瘋狂接種「217劑新冠疫苗」！　竟0副作用
掛號費多少才合理？　網一票力挺「至少這金額」
臉書、IG大當機！三大駭客集團「出面自首」：是我們害的
獨／CEO酒駕開特斯拉「害死員工」　當庭交付400萬求1事
快訊／頂級版129980元！　Gogoro公布全新旗艦車系售
獨／5億高中生案夏男「4次出庭同件衣」　怪招？警大教授解析

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

女不舒服請病假在家　醒來發現「男老闆在床前」嚇到全身發抖

川普橫掃美國超級星期二　拜登警告民主受威脅

借錢竟被逼「肉償」代替閨蜜跟親爹上床　大馬女子驚揭亂倫內幕

他騎車悠哉拿手機自拍！　下秒大貨車鬼切「錄下被撞死瞬間」

臉書、IG全球大當機！三大駭客集團「出面自首」：就是我們害的

美1.7億人用TikTok　跨黨派議員提案「限6個月內」切割北京母公司

美二寶媽在飛機上離奇死亡！　飛加勒比海「開心度假完喪命」

恐怖韓男虐殺愛犬！不甘遭女友提分手「棄屍拍照」：狗狗因妳而死

烏克蘭正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男：一起生混血寶寶

川普被爆「急找馬斯克當金主」　若成功將1秒逆轉財務劣勢

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

明道狂被誇「《周處》演得好」　尷尬求助阮經天：怎麼辦？

劉冠廷「砸2500萬買房」成屋奴　堅持不請保母：很累再認錯XD

BMW電動休旅遭撞　女業務下車報案...黑絲長腿讓網友歪樓

大陸、菲律賓海警船「碰撞」 還發射水砲！釀菲4人受傷

後果由民進黨負責！陸方「等不到道歉」返陸　海巡送88萬當場遭拒

女不舒服請病假在家　醒來發現「男老闆在床前」嚇到全身發抖

川普橫掃美國超級星期二　拜登警告民主受威脅

借錢竟被逼「肉償」代替閨蜜跟親爹上床　大馬女子驚揭亂倫內幕

他騎車悠哉拿手機自拍！　下秒大貨車鬼切「錄下被撞死瞬間」

臉書、IG全球大當機！三大駭客集團「出面自首」：就是我們害的

美1.7億人用TikTok　跨黨派議員提案「限6個月內」切割北京母公司

美二寶媽在飛機上離奇死亡！　飛加勒比海「開心度假完喪命」

恐怖韓男虐殺愛犬！不甘遭女友提分手「棄屍拍照」：狗狗因妳而死

烏克蘭正妹YTR被盜臉！偽造「AI分身」求嫁陸男：一起生混血寶寶

川普被爆「急找馬斯克當金主」　若成功將1秒逆轉財務劣勢

「陸盼兩岸統一、與台灣維持和平」　國民黨還原夏立言赴陸目標

酒國昆凌否認坑富商！小商人不忍開嗆「欠掀底」　網洗版卡位

交友軟體遇到天菜！「開跑車約續攤」她卻心涼了：生氣又難過

釣蝦場喊「這餐我請」！苗縣議員黃聲全涉賄　判當選無效確定

小哈利現身時裝周被拱出道！　哈林不管兒「開心最重要」嘆為難之處

分析／陸「取消」總理記者會釋出訊號　「黨大於政」弱化李強職能

定下5％左右經濟增長率　陸發改委主任：奮力一跳能夠實現

「八月堂」夫妻撕破臉！前夫違反協議　女董求償2500萬結果曝

張棟樑怒轟導師！「拍桌、飆粗口」演技大爆發　獲吳鎮宇認可：微笑壞蛋

哭哭！50萬重機台74線被追撞車尾爛毀　聯結車駕駛這下賠慘了

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

國際熱門新聞

臉書、IG大當機　三大駭客集團「出面自首」

網美遭性侵　印官員慰問狂拍照被罵翻

波音客機「被雷擊中」民眾拍下驚人瞬間

Meta掛了「馬斯克發文狂酸」　留言區讓網笑翻

口腔清新劑竟是乾冰　咖啡廳5客吐血送醫

美股收黑404點　台積電ADR跌2.38%

LINE外洩51萬個資！含百筆台灣用戶　日政府出手

接種217劑新冠疫苗　竟然0副作用

爺爺留2千萬遺產　5姊妹只分到2千元怒提告

馬斯克痛失世界首富　貝佐斯重登頂

2024普立茲克建築獎得主出爐！山本理顯獲得

北京否認海峽中線　美呼籲停止對台灣施壓

車禍帶走爸媽弟妹　9歲童1句話讓人心碎

巴西致命病毒31人染疫亡　進入「緊急狀態」

更多熱門

相關新聞

FB當機「演藝圈集體崩潰」！

FB當機「演藝圈集體崩潰」！

昨晚（5日）Meta旗下社群媒體FB、IG、Threads、messenger無預警當機，經過2個多小時的搶修才終於恢復，一度嚇壞許多網友，其中也包括許多仰賴社群平台工作、業配賺取收入的藝人，像是女星邵庭就心有餘悸地說：「謝謝臉書復活了，不會失業了。」

巴西致命病毒31人染疫亡　進入「緊急狀態」

巴西致命病毒31人染疫亡　進入「緊急狀態」

Meta深夜全掛！鄉民才喊「PTT重返榮耀？」　10萬人湧入

Meta深夜全掛！鄉民才喊「PTT重返榮耀？」　10萬人湧入

Meta全面性大當機！　網嚇：以為帳號被盜快瘋了

Meta全面性大當機！　網嚇：以為帳號被盜快瘋了

俄羅斯考慮攜手中國　在月球「建立核電廠」

俄羅斯考慮攜手中國　在月球「建立核電廠」

關鍵字：

國際焦點Meta

讀者迴響

熱門新聞

即／Meta體系大崩潰「FB、IG、TH全登出」

快訊／修杰楷、王柏傑「凌晨錢櫃」爆衝突　多處擦挫傷

修杰楷、王柏傑打成一團　女服務生淡定拿滅火器觀望

侯怡君爆婚變「蕭大陸復合美女小三」！2女對罵

篠崎泫爆「1年前交往Toyz劈腿才分手」4女星開戰

快訊／就是他打修杰楷！　身分起底不單純

修杰楷慶生趴變調　錢櫃互毆影片曝

快訊／今晨與王柏傑「錢櫃忠孝店」爆衝突　修杰楷回應了

5G吃到飽來了！　中華電信方案月付599元

姊姊跟姐姐差在哪？　2字用法差異曝光

進去會痛！男友撐4年分手…她「上網找破處」砲友全嚇跑

衝突起因是他！小鬼妹婿KTV包廂遭毆　修杰楷被波及

看病掛號費150元喊漲至300元　最貴要2500元

快訊／王柏傑發文首回應！

王柏傑曝雙方關係　和修杰楷挺友反擊

更多

最夯影音

更多
趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場

趙小僑1歲愛女句尾王「奶音背唐詩」　聰明可愛「打呼就是爸爸」融化全場
64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

64歲藝人周思潔台中街頭跌倒　骨裂要休養3個月：向市府申訴

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

胡瓜買電腦向Sandra學英文　走進店內糗問：要有Zoom的...

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

明晨雨就到！　最冷恐剩「個位數」時間曝

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

組裝粉紅超跑、進香　轎班人員揭背後甘苦談

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

(2024-03-05)58歲男藝人遇上中年危機胖到90kg「走路像窒息」！逆襲中年潮叔

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面