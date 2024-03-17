陽明海運貨輪「詭異角度撞港」！起重機骨牌式坍塌　42秒片曝光

4 cranes working at Eyvapport Port were overturned due to the collision of the container ship YM WITNESS while trying to dock at the port at Eyvapport Port. pic.twitter.com/4pDVSYyLld — FocuSeaTV (@focuseatv) March 16, 2024

記者趙蔡州／綜合報導

我國貨櫃三雄之一的陽明海運（2609）一艘貨輪16日在土耳其準備停靠艾維亞普港（Port of EVYAP）時，儘管有引水人指揮入港，船身仍不明原因意外撞上碼頭邊的大型貨櫃吊機，造成1架起重機硬生生傾斜坍塌，另3架起重機則是骨牌式倒塌，整個過程都被附近船隻的人員拍下。

根據土耳其SeaNews Turkey報導，發生事故的船隻是一艘在在香港註冊、由陽明海運承租、總長約368公尺的巨型貨櫃船「視明輪」（YM Witness）。視明輪16日下午駛入土耳其伊斯坦堡東方科賈埃利省（Kocaeli）的艾維亞普港，不料停靠時船身卻不明原因撞上碼頭，接著更撞翻了碼頭上的4架起重機。

▲陽明船舶在土耳其港口停泊時發生事故，過程被附近船隻的人員拍下。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的影片可以看見，視明輪撞上艾維亞普港碼頭後，船頭先是把一架起重機推到位移，幾秒後起重機更硬生生向左坍塌，而船身也推倒一架起重機向右傾倒，起重機傾倒後又撞上另1架起重機，2架起重機又一起向右撞上了另1架起重機，3架起重機宛如骨牌式坍塌。

報導指出，視明輪當時有引水人指揮入港，然而由於未知原因，船隻以一個詭異的陡峭角度駛向碼頭，最終連續撞倒了4架用於裝卸貨櫃的大型起重機。當地港務局報告稱，船上的幾個貨櫃也被撞落入港口，警方和消防已對事件作出反應，目前正在調查中。