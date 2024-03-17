　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

陽明海運貨輪「詭異角度撞港」！起重機骨牌式坍塌　42秒片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

我國貨櫃三雄之一的陽明海運（2609）一艘貨輪16日在土耳其準備停靠艾維亞普港（Port of EVYAP）時，儘管有引水人指揮入港，船身仍不明原因意外撞上碼頭邊的大型貨櫃吊機，造成1架起重機硬生生傾斜坍塌，另3架起重機則是骨牌式倒塌，整個過程都被附近船隻的人員拍下。

根據土耳其SeaNews Turkey報導，發生事故的船隻是一艘在在香港註冊、由陽明海運承租、總長約368公尺的巨型貨櫃船「視明輪」（YM Witness）。視明輪16日下午駛入土耳其伊斯坦堡東方科賈埃利省（Kocaeli）的艾維亞普港，不料停靠時船身卻不明原因撞上碼頭，接著更撞翻了碼頭上的4架起重機。

▲▼陽明海運貨輪撞港口！大型起重機如骨牌般倒塌 恐怖過程曝光！（圖／翻攝自X）

▲陽明船舶在土耳其港口停泊時發生事故，過程被附近船隻的人員拍下。（圖／翻攝自X）

網路上曝光的影片可以看見，視明輪撞上艾維亞普港碼頭後，船頭先是把一架起重機推到位移，幾秒後起重機更硬生生向左坍塌，而船身也推倒一架起重機向右傾倒，起重機傾倒後又撞上另1架起重機，2架起重機又一起向右撞上了另1架起重機，3架起重機宛如骨牌式坍塌。

報導指出，視明輪當時有引水人指揮入港，然而由於未知原因，船隻以一個詭異的陡峭角度駛向碼頭，最終連續撞倒了4架用於裝卸貨櫃的大型起重機。當地港務局報告稱，船上的幾個貨櫃也被撞落入港口，警方和消防已對事件作出反應，目前正在調查中。

ET快訊
5億高中生案明開庭　夏男穿著引熱議
尻槍衛生紙堆滿房！男大生「第一次實戰」秒垮臉：陰莖徹底死了
快訊／兒福執行長白麗芳爆遭撤換！
4萬人湧進宜蘭　告五人開唱帶來2億觀光財
陽明海運貨輪「詭異撞港」！現場42秒片曝光
強尼戴普指臉大罵「妳他X的閉嘴」！女星痛訴遭霸凌
快訊／南山Curry！　黃瀚陞飆19分封MVP、新人王
鼓鼓求婚大元全家都不知情！　蕭秉治喊話「公證要找我」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陽明海運貨輪「詭異角度撞港」！起重機骨牌式坍塌　42秒片曝光

新娘邀前任參加婚禮！收到紅包和手寫信　新郎讀完秒離婚

生活費「通通拿去買酒」花到只剩500多塊　印度人夫活活打死酗酒妻

南韓醫界鞏固集體利益！24年前「醫藥分業」大罷工　犧牲病患權益

美女歌手「被拖出駕駛座」上銬畫面瘋傳　亂改車牌糗大了

實習女醫遭灌醉性侵　凶手是男醫師！摸大腿碰肩帶噁爛行徑曝光

房地產商遭行刑式爆頭！吃飯突捲「幫派糾紛」　倒地還被亂刀狂砍

地表最大規模選舉！印度近10億人「分7梯次投票」　結果6月初揭曉

哈瑪斯妥協了！以哈戰爭有望停火40天　釋放40人質

反對北約派軍烏克蘭　義大利外長：恐將引爆世界第三次大戰

何冰嬌撲倒救球受傷不起　戴資穎上前關心鞠躬致意

游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

踢爆游否希反被控是拍片設局　蹦闆：我仙人跳就關店退YT圈

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

補教師問仙草、眼淚量詞　學生答案令她笑到不行XD

蹦闆抓包「游否希一番賞沒大獎」　店長發聲「遭設局」被粉絲討88萬

德國混血兒到北港吃炒飯　他看到標價150瘋狂吐槽

月薪3萬5如何3年買房？

遭蹦闆抓包「一番賞詐騙」　游否希辯：這件事就很玄

陽明海運貨輪「詭異角度撞港」！起重機骨牌式坍塌　42秒片曝光

新娘邀前任參加婚禮！收到紅包和手寫信　新郎讀完秒離婚

生活費「通通拿去買酒」花到只剩500多塊　印度人夫活活打死酗酒妻

南韓醫界鞏固集體利益！24年前「醫藥分業」大罷工　犧牲病患權益

美女歌手「被拖出駕駛座」上銬畫面瘋傳　亂改車牌糗大了

實習女醫遭灌醉性侵　凶手是男醫師！摸大腿碰肩帶噁爛行徑曝光

房地產商遭行刑式爆頭！吃飯突捲「幫派糾紛」　倒地還被亂刀狂砍

地表最大規模選舉！印度近10億人「分7梯次投票」　結果6月初揭曉

哈瑪斯妥協了！以哈戰爭有望停火40天　釋放40人質

反對北約派軍烏克蘭　義大利外長：恐將引爆世界第三次大戰

追平周士淵、高國豪神紀錄　超級菜鳥黃瀚陞勇奪MVP+新人王

韓網熱門／成員不愛卻爆紅的代表作！《LOVE DIVE》只有張員瑛力推

兒福執行長白麗芳爆遭董事會撤換！兒福聯盟：18日正式聲明

台南安平樹屋英譯卻標成tree mouse樹鼠？　李啟維：貽笑大方！

4萬人湧進宜蘭「一房難搶」　告五人開唱帶來2億觀光財

高3最終戰HBL奪冠圓夢　南山莊政隆：我其實很怕又緊張

陽明海運貨輪「詭異角度撞港」！起重機骨牌式坍塌　42秒片曝光

許峰賓正式成立跑壘協會　周思齊送上祝福花籃　

「夜間1訓練」保養GG！醫吐關鍵：每次硬挺20分鐘↑

「南山Curry」獲MVP+新人王　黃瀚陞飆19分奪隊史HBL第8冠

貓咪化身鋼管女郎賣力跳舞　網全歪樓：後方男子好淡定

國際熱門新聞

導演肢解妻　她遭斬首時「恐活著」

雙陰道！她約會2男：1人1個不算劈腿

34歲男浴室跌倒　掃把長柄插入肛門

海灘活春宮！女埋頭激情吞吐　男抓頭猛晃

23歲健身網紅闖「50年鬼鎮」　突墜谷當場亡

空姐親曝8大「不要在飛機上做的事」

日26歲空姐持284萬赴菲買房　遭眼紅殺害

俄空襲宣稱殲滅「烏軍海妖部隊」300人

亂丟菸蒂進地下孔洞　他手賤炸死自己和同伴

性愛片被男老師公開！18歲少女崩潰想退學

美8歲男童吃草莓過敏「隔天竟身亡」！

庫克只說了1句話　蘋果慘賠155億元

新娘收到前男友手寫信　新郎讀完秒離婚

馬斯克非洲私生子現身？肯亞男募款籌旅費

更多熱門

相關新聞

陽明沒打算拿未分配盈餘發股利　準備積極擴建船舶與貨櫃

陽明沒打算拿未分配盈餘發股利　準備積極擴建船舶與貨櫃

貨櫃三雄當中陽明海運(2609)還未公布今年股利要發多少，由於去年出現虧損的萬海航運(2615)決定以未分配盈餘發給股東1.5元，去年有獲利的陽明，是否會動用未分配盈餘加高股利受關注，不過陽明內部高階坦承，公司船舶自有率敬陪末座，需要加緊投資造船、造櫃，並不打算拿未分配盈餘發股利，除非董事會另有考量。

SCFI連2期下跌、美東線跌5％　貨櫃三雄同步收黑

SCFI連2期下跌、美東線跌5％　貨櫃三雄同步收黑

高雄大林電廠初四晚間火警！貨櫃起火燃燒

高雄大林電廠初四晚間火警！貨櫃起火燃燒

海防隊員檢查貨櫃　驚見瘦弱金毛汪

海防隊員檢查貨櫃　驚見瘦弱金毛汪

陽明海運新增日本關西航線　調整日本關東線港序

陽明海運新增日本關西航線　調整日本關東線港序

關鍵字：

陽明海運貨櫃

讀者迴響

熱門新聞

阿伯在路易莎做演講PPT！　妹子一搜嚇傻：華碩全球副總裁

導演肢解妻　她遭斬首時「恐活著」

暈船按摩妹妹　一聽「有接全套，1次3000元」他心碎

女徒步旅行3年　網看傻：28歲像58歲

高鐵驚見「曬娃大乾爹」！每隻要價上萬　釣出一堆娃爸娃媽

脫北妹以為台灣窮又落後！一搭高鐵改觀了

游否希爆詐騙…網紅「2年前早警告」：證據齊全

竹科大廠關廠裁員！估開價10億變賣萬坪廠房

雙陰道！她約會2男：1人1個不算劈腿

美女音樂人「農藥中毒」過世！　得年25歲

快訊／鼓鼓落淚求婚大元！演唱會中途下跪

不是調味料！「1油品」蘇丹紅用最多　營養師示警了

小鐘「直接不理資深藝人」全被拍尬爆

吳宗憲機場被插隊！

韓媒爆柳俊烈「分手4個月前就出軌韓韶禧」！

更多

最夯影音

更多
何冰嬌撲倒救球受傷不起　戴資穎上前關心鞠躬致意

何冰嬌撲倒救球受傷不起　戴資穎上前關心鞠躬致意
游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

游否希找「兄弟、直播主」關說？　蹦闆嗆：你沒做錯事不會這樣做

踢爆游否希反被控是拍片設局　蹦闆：我仙人跳就關店退YT圈

踢爆游否希反被控是拍片設局　蹦闆：我仙人跳就關店退YT圈

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

店長指粉絲再討88萬還滅證　游否希反擊告蹦闆恐嚇取財

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

Toyz看游否希狂辯「很玄」　自嘲後悔：我衰在負責任

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面