馬克宏重申：可能有必要在烏克蘭開展地面行動　但西方不會主動

▲ 馬克宏稱不排除派兵援烏，北約盟國紛紛駁斥，白宮也稱不會出兵烏克蘭。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國總統馬克宏2月曾稱不排除派兵援烏抗俄，引發德國等歐洲夥伴嚴厲回應，但他近日再度重申，西方可能有必要「在某個時刻」在烏克蘭發動地面行動，顯然並未改變立場，但強調西方盟國不會採取主動。

根據《法新社》，馬克宏15日接受《巴黎人報》採訪直言，「我不想這麼做，我不會主動採取行動，但也許在某個時刻，我們將不得不採取地面行動來對抗俄羅斯，不論那是什麼行動」，「法國的優勢在於我們做得到」。

然而，西方對於在烏克蘭採取地面行動的可能性及向烏克蘭提供長程飛彈的問題存在分歧，恐怕破壞盟國間的合作。

馬克宏2月底主持一場有20多名歐洲領袖出席的烏克蘭會議，除宣布提升對烏援助的新措施，更表態為擊敗俄國，不排除派遣西方地面部隊至烏克蘭，3月初還向盟友喊話，「現在不是當懦夫的時候」，引來德國總理蕭茲猛烈批評。

不過，15日在柏林舉行的蕭茲、馬克宏與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）「威瑪三角」（Weimar Triangle）會議，化解蕭茲及馬克宏近幾周的歧見。馬克宏會後稱3國團結一致，目標是「永遠不讓俄羅斯獲勝，並支持烏克蘭人民到最後」。