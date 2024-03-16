俄大選票匭直接扛到家門！　烏克蘭居民「槍口下」被迫投票

▲車臣士兵荷槍實彈將票匭護送到居民家門口。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯15日開始進行總統大選，現任總統普丁幾乎篤定連任，繼續他的第5個任期。此外，俄羅斯也在4個烏克蘭被占領區舉行投票，許多烏克蘭人「被迫參與國家大事」，更有車臣士兵荷槍實彈將票匭護送到居民家門口，強迫民眾投票。

綜合外媒報導，俄羅斯本土地區投票從15日開始，但烏克蘭去年遭俄羅斯占領的4個地區已提早於14日開始投票，生活在俄羅斯統治之下的烏克蘭人被迫出門投票，莫斯科當局呼籲烏克蘭人選出總統，「參與我們國家的未來。」

頓內茨克州馬力波（Mariupol）市長博伊琴科（Vadym Boychenko）說，俄羅斯的選舉就是一片腐敗，有選務人員直接拿著票匭登門拜訪，「身邊還有兩名拿著機關槍的車臣軍人，對方也明確表示，只能投票，沒有其他選擇。」

▲▼頓內茨克地區進行投票。（圖／VCG）



此外，莫斯科當局在占領區派駐了多個流動投票站，有時就直接放在社區門口，聲稱這樣的投票方式更加安全。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）指出，秘書長古特瑞斯「譴責俄羅斯聯邦（Russian Federation）在占領烏克蘭的地區舉行總統選舉投票」，表示根據國際法，對這些地區的「企圖非法併吞均屬無效」。

除了烏克蘭人被迫投票外，也有許多俄羅斯人對這次的選舉感到不滿，15日開放投票後，俄羅斯各地傳出零星破壞行為，包含在選票上潑灑染料、焚燒投票站，目前已有數人被拘留。

這次的投票普丁幾乎毫無懸念可當選，因為普丁的政治對手不是在監獄裡，就是流亡國外，選票上其他3名候選人都是相對低調的政客，他們來自象徵性的反對黨，立場幾乎和克里姆林宮一致。